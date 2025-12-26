Mister Dionisi: “Vogliamo chiudere al meglio l’anno, sarà una bella gara da giocare davanti al nostro pubblico”

Nella sala stampa Antonio Bassi del Carlo Castellani Computer Gross Arena, il tecnico azzurro Alessio Dionisi ha parlato in vista della sfida contro il Frosinone:

“Il Frosinone non mi sorprende, 37 punti non sono cosa da poco dopo 17 giornate. Difficilmente ci si arriva a questo punto della stagione. Lo scorso anno hanno finito in crescendo, sono una squadra giovane con giocatori di prospettiva. Siamo le due squadre più giovani del campionato, per certi aspetti ci somigliamo. Sarà una gara bella da giocare sul nostro campo davanti ai nostri tifosi, sarebbe bello poter festeggiare la fine dell’anno con un risultato positivo. Vogliamo dare un segnale. Il Frosinone sta inanellando tanti risultati positivi, non sarà facile interrompere il loro percorso. Troveremo una squadra fisicamente difficile da affrontare, sono preparati in un certo modo e lo si vede in campo: tengono la stessa intensità per tutta la partita”.

“Hanno giocatori bravi nei duelli, che stanno incidendo molto, certo hanno anche una organizzazione corale. Dovremo limitare le loro individualità da squadra e poi serve coraggio. Non sarà semplice fermare i loro attacchi esterni, sono una squadra verticale quando vanno in transizione. Per quanto riguarda noi, dovremo essere migliori con la palla rispetto all’ultima partita ma possiamo farlo, sappiamo che creano tanto ma che ti danno la possibilità di attaccare perché giocano a viso aperto. Servirà finalizzare le occasioni che avremo. Ci dovremo andare a prendere le nostre possibilità, sia di creare che di poter fare un risultato positivo”.