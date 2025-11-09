Tredicesima giornata, Serie C Sky Wifi: Perugia-Arezzo 0-0

PERUGIA-AREZZO 0-0

PERUGIA: Gemello; Calapai, Riccardi, Angella, Tozzuolo; Tumbarello (15′st Giunti), Bartolomei (32′st Torrasi), Megelaitis; Manzari; Montevago, Kanoute (15′st Bacchin). A disposizione: Moro, Vinti, Yabre, Joeselito, Terrnava, Ogunseye, Giardino, Rondolini, Giraudo. All: Tedesco.

AREZZO: Venturi; De Col, Gilli, Gigli, Righetti; Mawuli, Guccione (1′st Iaccarino), Chierico; Pattarello, Cianci (22′st Varela), 21 Tavernelli. A disposizione: Trombini, Galli, Tito, Meli, Chiosa, Arena, Perrotta, Ferrara. All: Bucchi.

ARBITRO: De Angeli di Milano

NOTE: spettatori presenti 4mila circa. Espulsi Iaccarino al 2′ st per gioco violento e Manzari al 17′ st per somma di ammonizioni. Ammoniti: Guccione (A), Kanoute (P), De Col (A); Gigli (A), Torrasi (P), Righetti (A).

PERUGIA – Un derby acceso, nervoso, combattuto. Al “Curi” finisce 0-0 tra Perugia e Arezzo, al termine di una sfida intensa, dove gli amaranto hanno dovuto rinunciare alla consueta qualità per calarsi in una battaglia di nervi e muscoli. Il pareggio lascia l’Arezzo momentaneamente al secondo posto in classifica, scavalcato dal Ravenna, ora a +1 dopo il successo sulla Torres. Il Perugia parte forte, spinto dalla veemenza e da uno stadio che ritrova entusiasmo. L’Arezzo tiene botta, ma la partita si accende subito: Guccione e Manzari si affrontano duramente, fioccano i cartellini e il ritmo è da vero derby. Le occasioni latitano, ma l’agonismo è altissimo. Chierico e Tavernelli provano a impensierire Gemello, mentre Venturi risponde presente su Montevago. Nella ripresa, l’episodio che cambia tutto: Iaccarino, appena entrato, viene espulso dopo due minuti per un intervento alto su Megelaitis. Bucchi ridisegna la squadra, ma anche il Perugia resta in dieci per il doppio giallo a Manzari. Si gioca in parità numerica, ma con meno lucidità. L’Arezzo ci prova con Varela, il Perugia sfiora il colpo grosso al 93’ con Torrasi, che centra la traversa. Finisce senza reti, ma con tanti spunti. L’Arezzo esce dal “Curi” con un punto che vale per il carattere mostrato, in una gara dove la qualità ha dovuto lasciare spazio alla resistenza. Ora testa al prossimo impegno, con la consapevolezza che il cammino è ancora lungo e tutto da scrivere. Domani, lunedì 10 novembre, la squadra si ritrova al “Lebole” (ore 11).