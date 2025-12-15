Diciottesima giornata, Serie C Sky Wifi: Arezzo-Pineto 3-3

AREZZO-PINETO 3-3

Arezzo: Venturi; De Col (28’Arena), Gilli, Chiosa, Righetti; Eklu, Guccione, Iaccarino (75’Ravasio); Pattarello, Cianci, Tavernelli (69’Djamanca). A disposizione: Trombini, Galli, Tito, Meli, Gigli, Sussi, Perrotta. All. Bucchi

Pineto: Tonti; Serbouti (61’Gagliardi), Postiglione, Frare, Borsoi; Germinario, Lombardi, Schirone (92’Ienco); Pellegrino (75’Mastropietro), D’Andrea (92’Capomaggio), Bruzzaniti (75’Vigliotti). A disposizione: Marone; Boccacci, Amadio, Viero, Saccomanni, Nebuloso, Menna. All.Tisci.

Arbitro: Viapiana di Catanzaro

RETI: 14’rig.Bruzzaniti (P), 18′ De Col (A), 24’Guccione (A), 35’rig.Bruzzaniti (P), 47’pt Cianci (A), 52’pt Schirone (P)

Note: Spettatori 3083. Ammoniti Serbouti (P), Venturi (A), Gilli (A), Eklu (A), Germinario (P), Mastropietro (P)

AREZZO – Un’altra serata di emozioni forti al Comunale, dove l’Arezzo e il Pineto hanno dato vita a una gara vibrante, ricca di episodi e colpi di scena. Tra rigori, gol in serie e proteste arbitrali, il match della 18ª giornata ha confermato quanto questa sfida sia ormai diventata un incrocio imprevedibile e mai banale.

La cronaca

L’Arezzo sfoggia la quarta maglia celebrativa dedicata alla Madonna del Conforto e a Casa Vasari. Bucchi deve rinunciare a Chierico, fermato da un affaticamento, e rilancia dall’inizio Iaccarino. Tisci risponde con il 4-3-3 annunciato, affidandosi al talento di Bruzzaniti e Pellegrini a supporto di D’Andrea.

La partita si accende subito. Al 4’ un contatto in area tra Serbouti e Tavernelli scatena le proteste amaranto: Viapiana inizialmente lascia correre, poi dopo il richiamo al monitor concede solo punizione dal limite e ammonizione al difensore, decisione che non convince il pubblico. Poco dopo, al 13’, il Pineto passa: errore difensivo dell’Arezzo, D’Andrea viene steso da Venturi e Bruzzaniti trasforma il rigore per lo 0-1.

La reazione amaranto è immediata. Tavernelli impegna Tonti, poi al 18’ De Col svetta su corner di Iaccarino e firma l’1-1, primo gol stagionale per il terzino. L’Arezzo spinge e al 24’ ribalta il risultato: Guccione calcia direttamente dalla bandierina e sorprende tutti, compreso Tonti. È il 2-1, rete che interrompe un digiuno personale lungo quasi un anno.

Il match resta frenetico. Al 30’ è il Pineto a beneficiare di un nuovo rigore, questa volta per trattenuta di Righetti su D’Andrea. Bruzzaniti non sbaglia e sigla il 2-2, raggiungendo quota 9 gol in campionato. Ma l’Arezzo non si arrende: al 46’ Tavernelli serve Cianci che, con un tocco sporco ma efficace, riporta avanti i suoi (3-2). Il Comunale esplode, ma al 52’ arriva un’altra beffa: disimpegno errato di Arena, Bruzzaniti inventa l’assist per Schirone che insacca il 3-3. Primo tempo da brividi, con sei gol e mille emozioni.

Nella ripresa il ritmo resta alto. L’Arezzo attacca con continuità, il Pineto si chiude e riparte. Mawuli e Cianci sfiorano il gol, Tonti si oppone con sicurezza. Bucchi prova a cambiare volto alla squadra: dentro Varela e Ravasio, modulo ridisegnato in 4-2-4 per aumentare il peso offensivo. Gli amaranto ci provano fino alla fine, ma la difesa abruzzese regge l’urto.