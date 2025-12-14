Una maglia che nasce dalle Virtù, dall’Arte e dagli Artisti che hanno plasmato Arezzo | 4Th Kit

La nuova quarta maglia dell’Arezzo nasce dove l’arte incontra la virtù.

Ispirata all’Allegoria della Vittoria spirituale della Cappella della Madonna del Conforto — simbolo di forza interiore e protezione — trova il suo luogo naturale a Casa Vasari, dimora del maestro Giorgio e tempio dell’armonia rinascimentale.

Qui, tra allegorie di Fama, Virtù e Abbondanza, tra racconti di artisti antichi e moderni la maglia prende vita come un omaggio alla creatività, al talento e alla disciplina che fanno di Arezzo una città unica.

Casa Vasari diventa il ponte perfetto: un luogo dove le Virtù, la Fama, l’Abbondanza, e il Trionfo dell’Arte convivono con gli artisti che hanno costruito l’identità culturale italiana.

La maglia si presenta quindi come un simbolo di:

Forza morale, appartenenza, cultura, armonia.

Non celebra un risultato, ma un cammino.

Non cerca il trionfo, ma l’elevazione.

Non parla solo di calcio, ma dell’arte di essere squadra.

Le maglie sono una limited edition e saranno disponibili in Store da martedì 16 dicembre.