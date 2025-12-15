Il programma delle zebrette in vista della partita casalinga di domenica contro la formazione umbra

La Pianese è tornata da Alessandria con un punto prezioso per il proprio cammino, che ha permesso alle zebrette di inanellare il quarto risultato utile consecutivo. Dopo un weekend di riposo, la formazione bianconera ha ripreso questo pomeriggio le sedute in vista del prossimo impegno, la sfida casalinga contro la Ternana di domenica 21 dicembre (stadio Comunale di Piancastagnaio, ore 14:30), valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, l’ultima del girone di andata. La squadra, agli ordini di mister Alessandro Birindelli e del suo staff, ha svolto un allenamento finalizzato al recupero delle fatiche e con vista già sulla partita di questo weekend.

Il programma prevede delle sedute mattutine in tutti gli altri giorni della settimana, compreso sabato quando il gruppo bianconero si ritroverà per la consueta rifinitura della vigilia, che anticiperà la sfida contro la compagine umbra.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo L’ultima sfida del 2025 in arrivo, la Pianese al lavoro per ricevere la Ternana proviene da U.S. Pianese.