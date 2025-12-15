Primavera, Palermo-Empoli 0-0

Un punto che dà continuità e che consente alla Primavera di consolidare il primo posto in classifica allungando a +4 sulle dirette inseguitrici. La Primavera azzurra sabato ha pareggia 0-0 in casa del Palermo, portandosi così a 26 punti. I ragazzi mister Andrea Filippeschi adesso torneranno in campo sabato 20 dicembre al Centro Sportivo di Petroio con il Bari, calcio d’inizio alle 12.30. Si tratta dell’ultima partita del 2025, ripresa poi fissata dopo la sosta il 10 gennaio ad Avellino.
PALERMO: Balaguss, Nicolosi, Avena, Tarantino, Hulidov, Galletti, Grippa, Di Gregorio, Caruso (73′ Terranova), Brutto(73′ Dell’Orzo), Cracchiolo (65′ Gambino). All. Del Grosso.
A disposizione: Pizzuto, Lugaro, Brancato, La Corte, Rinella, Occhione, Zizzo, Mastellone, De Caro.
EMPOLI: Versari, Tavanti, Lauricella (82′ Bagordo), Huqi, Antonini, Rugani, Perin(73’Baralla), Mazzi, Campaniello (73′ Samb), Orlandi (54′ Chiucchiuini), Fiorini (54′ Zanaga). All. Filippeschi.
A disposizione: Lastoria, Blini, Diousse, Pasalic, Baralla, Blazic, Neri, Pauliuc.
Arbitro: Papagno (
Saracino, Firera)
Ammoniti: Di Gregorio, Dell’Orzo, Rugani, Huqiyour
