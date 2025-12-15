Primavera ko ma le ‘bimbe’ dominano nei derby

Weekend
da
cancellare
in
fretta
per
la
Primavera
del
Pisa
Sporting
Club
che
finisce
ko
in
casa
dell’Avellino;
nel
settore
maschile
sorride
soltanto
l’Under
17
vittoriosa
in
campo
esterno.
Altra
musica
in
campo
femminile
dove
le
nerazzurre
(nella
foto
le
Under
15)
conquistano
tre
derby
su
tre!
Settore
Maschile
PRIMAVERA
2.
Avellino-Pisa
2-1
UNDER
17.
Reggiana-Pisa
0-2
UNDER
16.
Pisa-Juventus
1-2
UNDER
14.
Fiorentina-Pisa
4-1
UNDER
13.
Fiorentina-Pisa
6-0
Settore
Femminile
JUNIORES.
Rondinella-Pisa
3-6
UNDER
17.
Pisa-Livorno
4-3
UNDER
15.
Livorno-Pisa
0-4