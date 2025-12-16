Report allenamento – martedì 16 dicembre

RIGUTINO – Questa mattina, al centro sportivo di Rigutino, l’Arezzo è tornato in campo all’indomani della gara di Campionato con il Pineto.
La seduta ha previsto un programma differenziato:
- Defaticante per i calciatori impiegati ieri, con esercizi mirati al recupero muscolare.
- Circuito di forza e lavori di sprint per tutti gli altri componenti della rosa.
La squadra tornerà ad allenarsi domani pomeriggio, mercoledì 17 dicembre, per proseguire la preparazione in vista del match di sabato contro la Torres. La sessione si svolgerà a porte chiuse.