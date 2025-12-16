NataleAzzurro – Empoli For Charity ha consegnato i regali natalizi ai ragazzi dell’Associazione Noi da Grandi





In occasione delle festività natalizie, la onlus Empoli For Charity ha portato gioia e sorrisi ai ragazzi dell’Associazione Noi da Grandi.





L’iniziativa ha visto anche la partecipazione di alcuni giovani calciatori del Settore Giovanile Azzurro, che hanno voluto condividere con i ragazzi momenti di allegria e condivisione.

Durante l’incontro, sono stati donati panettoni e regali azzurri, simbolo della vicinanza della nostra comunità sportiva a chi ha più bisogno, con l’augurio di un sereno e felice Natale per tutti.

Con questa iniziativa, Empoli For Charity conferma il proprio impegno nel supportare la comunità e nel diffondere valori di inclusione e solidarietà, che fanno parte del DNA del nostro club.