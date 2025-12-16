Riprendono gli allenamenti del Pisa

E’
prevista
per
questo
pomeriggio
la
ripresa
degli
allenamenti
del
Pisa
Sporting
Club;
dopo
due
giorni
di
riposo
i
Nerazzurri
inizieranno
dunque
la
preparazione
in
vista
del
match
contro
il
Cagliari
in
programma
domenica
prossima
(ore
12.30)
alla
Unipol
Domus.
Sarà
un
programma
standard
quello
dei
nerazzurri
guidati
da
Alberto
Gilardino
che
effettueranno
tutte
le
sedute
tecnico-tattiche
al
Centro
Sportivo
di
San
Piero
a
Grado.
La
squadra
si
allenerò
oggi
(pomeriggio)
e
quindi
mercoledì
(mattina),
giovedì
(pomeriggio),
venerdì
(mattina)
e
sabato
(mattina).
Nel
pomeriggio
di
sabato
è
prevista
la
partenza
in
aereo
per
la
Sardegna