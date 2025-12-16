Riprendono gli allenamenti del Pisa

E’

prevista

per

questo

pomeriggio

la

ripresa

degli

allenamenti

del

Pisa

Sporting

Club;

dopo

due

giorni

di

riposo

i

Nerazzurri

inizieranno

dunque

la

preparazione

in

vista

del

match

contro

il

Cagliari

in

programma

domenica

prossima

(ore

12.30)

alla

Unipol

Domus.

Sarà

un

programma

standard

quello

dei

nerazzurri

guidati

da

Alberto

Gilardino

che

effettueranno

tutte

le

sedute

tecnico-tattiche

al

Centro

Sportivo

di

San

Piero

a

Grado.

La

squadra

si

allenerò

oggi

(pomeriggio)

e

quindi

mercoledì

(mattina),

giovedì

(pomeriggio),

venerdì

(mattina)

e

sabato

(mattina).

Nel

pomeriggio

di

sabato

è

prevista

la

partenza

in

aereo

per

la

Sardegna