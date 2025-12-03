Serie C Wifi diciassetesima giornata, Livorno-Arezzo: dirige Di Francesco di Ostia Lido
La partita Livorno-Arezzo, valevole per la diciassetesima giornata, in programma sabato 6 dicembre (fischio di inizio ore 14:30) sarà diretta da Dario Di Francesco di Ostia Lido. Assistenti: Matteo Taverna di Bergamo, Nicola Moreadi Molfetta. Quarto uomo: Leonardo Leorsini di Terni. Operatore FVS: Simone Iuliano di Siena.
Calciotoscano usa i cookie per facilitare la navigazione del sito. Se vuoi saperne di più o negare il consenso, clicca "Leggi di più". Chiudendo il banner o scorrendo la pagina acconsenti all’uso dei cookie.