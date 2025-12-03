COMUNICATO UFFICIALE: FIRMATO IL CONTRATTO PRELIMINARE PER LA CESSIONE DEL CLUB. ESONERATO MISTER MENICHINI

U.S.
Città
di
Pontedera
rende
noto
che,
nella
serata
di
oggi,
è
stato
formalizzato,
con
il
socio
di
maggioranza
relativa
(a
cui
seguiranno
gli
altri
soci),
il
contratto
preliminare
relativo
al
processo
di
cessione
del
Club.
Si
tratta
di
un
passaggio
di
particolare
rilevanza
nella
storia
recente
della
nostra
società,
che
apre
formalmente
la
fase
conclusiva
della
trattativa
in
corso.
Il
preliminare
stabilisce
che
l’atto
definitivo
di
trasferimento
delle
quote
societarie
sarà
siglato
entro
le
prossime
settimane,
una
volta
completate
le
verifiche
e
gli
adempimenti
previsti.
In
tale
contesto,
l’acquirente
ha
manifestato
la
volontà
di
avviare
sin
da
subito
un
percorso
di
integrazione
nella
governance
tecnica
e
sportiva
della
società.
A
tal
fine,
contestualmente
alla
firma,
la
nuova
parte
subentrante
ha
provveduto
alla
nomina
di
Gustavo
Nikitiuk
e
propri
professionisti
nonché
collaboratori
di
fiducia.
Tali
figure
opereranno
a
stretto
contatto
con
l’attuale
proprietà,
con
mandato
ampio
e
condiviso
di
analizzare,
valutare
e,
ove
necessario,
intervenire
nelle
aree
sportiva,
tecnica
e
organizzativa
del
Club,
così
da
garantire
continuità,
programmazione
e
tempestività
nelle
decisioni.
U.S.
Città
di
Pontedera
intende
sottolineare
che
tutte
le
attività
in
corso
sono
orientate
alla
massima
trasparenza,
alla
tutela
del
patrimonio
sportivo
granata
e
alla
costruzione
di
una
base
solida
per
il
futuro
del
Club.
Ogni
ulteriore
sviluppo
sarà
comunicato
ufficialmente
attraverso
i
canali
istituzionali.
La
Società,
contestualmente
alla
sottoscrizione
del
predetto
contratto
preliminare,
comunica
di
aver
sollevato
dall’incarico
il
Mister
Leonardo
Menichini,
il
secondo
Andrea
Lisuzzo
ed
il
collaboratore
tecnico
Francesco
Lucchesi,
con
effetto
immediato.
Desideriamo
esprimere
ai
Mister
i
più
sentiti
ringraziamenti
per
la
professionalità,
l’impegno
e
la
dedizione
dimostrati
durante
il
loro
periodo
alla
guida
della
squadra.
A
loro
vanno
i
nostri
migliori
auguri
per
un
futuro
ricco
di
soddisfazioni
professionali
e
personali.
U.S.
Città
di
Pontedera