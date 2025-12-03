COMUNICATO UFFICIALE: FIRMATO IL CONTRATTO PRELIMINARE PER LA CESSIONE DEL CLUB. ESONERATO MISTER MENICHINI

U.S.

Città

di

Pontedera

rende

noto

che,

nella

serata

di

oggi,

è

stato

formalizzato,

con

il

socio

di

maggioranza

relativa

(a

cui

seguiranno

gli

altri

soci),

il

contratto

preliminare

relativo

al

processo

di

cessione

del

Club.

Si

tratta

di

un

passaggio

di

particolare

rilevanza

nella

storia

recente

della

nostra

società,

che

apre

formalmente

la

fase

conclusiva

della

trattativa

in

corso.

Il

preliminare

stabilisce

che

l’atto

definitivo

di

trasferimento

delle

quote

societarie

sarà

siglato

entro

le

prossime

settimane,

una

volta

completate

le

verifiche

e

gli

adempimenti

previsti.

In

tale

contesto,

l’acquirente

ha

manifestato

la

volontà

di

avviare

sin

da

subito

un

percorso

di

integrazione

nella

governance

tecnica

e

sportiva

della

società.

A

tal

fine,

contestualmente

alla

firma,

la

nuova

parte

subentrante

ha

provveduto

alla

nomina

di

Gustavo

Nikitiuk

e

propri

professionisti

nonché

collaboratori

di

fiducia.

Tali

figure

opereranno

a

stretto

contatto

con

l’attuale

proprietà,

con

mandato

ampio

e

condiviso

di

analizzare,

valutare

e,

ove

necessario,

intervenire

nelle

aree

sportiva,

tecnica

e

organizzativa

del

Club,

così

da

garantire

continuità,

programmazione

e

tempestività

nelle

decisioni.

U.S.

Città

di

Pontedera

intende

sottolineare

che

tutte

le

attività

in

corso

sono

orientate

alla

massima

trasparenza,

alla

tutela

del

patrimonio

sportivo

granata

e

alla

costruzione

di

una

base

solida

per

il

futuro

del

Club.

Ogni

ulteriore

sviluppo

sarà

comunicato

ufficialmente

attraverso

i

canali

istituzionali.

La

Società,

contestualmente

alla

sottoscrizione

del

predetto

contratto

preliminare,

comunica

di

aver

sollevato

dall’incarico

il

Mister

Leonardo

Menichini,

il

secondo

Andrea

Lisuzzo

ed

il

collaboratore

tecnico

Francesco

Lucchesi,

con

effetto

immediato. Desideriamo

esprimere

ai

Mister

i

più

sentiti

ringraziamenti

per

la

professionalità,

l’impegno

e

la

dedizione

dimostrati

durante

il

loro

periodo

alla

guida

della

squadra.

A

loro

vanno

i

nostri

migliori

auguri

per

un

futuro

ricco

di

soddisfazioni

professionali

e

personali.

U.S.

Città

di

Pontedera