Stefano Moreo entra nel Club dei ‘Centenari’

Stefano

Moreo

ha

raggiunto

quota

100!

L’attaccante

nerazzurro

ha

collezionato

nell’ultima

gara

giocata

dal

Pisa

contro

l’Inter

la

presenza

numero

100

con

indosso

la

maglia

dello

Sporting

Club.

E

così,

anche

per

lui,

andrà

in

scena

la

doverosa

celebrazione

di

un

traguardo

importante

e

prestigioso

nell’immediato

pregara

della

sfida

Pisa-Parma

in

programma

lunedì

8

dicembre

(ore

15.00)

alla

Cetilar

Arena.

Il

Presidente

Giuseppe

Corrado,

assieme

ai

rappresentanti

dell’Associazione

Cento

gli

consegneranno

la

tradizionale

maglia

celebrativa

e

la

targa

ufficiale.