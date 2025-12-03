Stefano Moreo entra nel Club dei ‘Centenari’

Stefano
Moreo
ha
raggiunto
quota
100!
L’attaccante
nerazzurro
ha
collezionato
nell’ultima
gara
giocata
dal
Pisa
contro
l’Inter
la
presenza
numero
100
con
indosso
la
maglia
dello
Sporting
Club.
E
così,
anche
per
lui,
andrà
in
scena
la
doverosa
celebrazione
di
un
traguardo
importante
e
prestigioso
nell’immediato
pregara
della
sfida
Pisa-Parma
in
programma
lunedì
8
dicembre
(ore
15.00)
alla
Cetilar
Arena.
Il
Presidente
Giuseppe
Corrado,
assieme
ai
rappresentanti
dell’Associazione
Cento
gli
consegneranno
la
tradizionale
maglia
celebrativa
e
la
targa
ufficiale.