Pianese-Gubbio, in vendita i biglietti

L’Us Pianese informa che i biglietti per la partita di sabato prossimo, 6 dicembre 2025, in cui le zebrette affronteranno il Gubbio nella 17ª giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26, saranno disponibili fino al giorno della gara, in programma alle ore 14:30. I tagliandi potranno essere acquistati in tutti i punti vendita Ciaotickets e online su Ciaotickets.com.
PREZZI:
• Tribuna d’onore = 30 euro + prevendita
• Tribuna = 15 euro + prevendita
• Tribuna ridotto Under 14 = 5 euro + prevendita
• Tribuna ridotto Under 18 = 10 euro + prevendita
• Tribuna ridotto Over 65 = 10 euro + prevendita
I biglietti per il settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di venerdì 5 dicembre 2025 al costo di 15 euro più i diritti di prevendita.
(Ufficio Stampa US Pianese)
