Ventesima giornata, Serie C Sky Wifi: Forlì-Arezzo 1-2

FORLI’ (4-3-3): Martelli; Manetti, Elia, Saporetti, Cavallini; Franzolini, Menarini, De Risio; Giovannini (70’Macrì), Petrelli, Coveri. A disposizione: Calvani, Veliaj, Mandrelli, Graziani, Ripani, Farinelli, Greco, Spineli, Berti, Monaco, Scorza, Graziani, Toschi. All. Miramari.

AREZZO (4-3-3): Venturi; De Col, Gilli, Chiosa, Righetti; Eklu, Guccione, Iaccarino (61’Chierico); Pattarello (82’Coppolaro), Ravasio, Tavernelli (68’Djamanca). A disposizione: Trombini, Galli, Tito, Renzi, Meli, Gigli, Arena, Perrotta.

Arbitro: Luongo di Frattamaggiore

RETI: 16’Franzolini (F), 55’Pattarello (A), 92’Eklu (A)

Note: Ammoniti Gilli (A), Petrelli (F), Guccione (A), Ravasio (A), Eklu (A). Espulso Gilli per doppia ammonizione. Al 13’Venturi ha respinto un calcio di rigore di Petrelli

FORLI’ – L’Arezzo inaugura il nuovo anno con una vittoria pesantissima, conquistata in inferiorità numerica e scolpita nel finale dal colpo di Eklu, entrato per cambiare il destino della partita. Un successo di carattere, arrivato al termine di una gara sofferta e vibrante, che consegna agli amaranto la prima gioia del 2026 e rilancia il cammino nel girone di ritorno. In dieci uomini, con lucidità e coraggio, la squadra di Bucchi ha saputo resistere, soffrire e poi colpire nel momento decisivo.

Bucchi deve rinunciare allo squalificato Cianci, mentre Chierico torna a disposizione ma parte dalla panchina. Davanti c’è Ravasio, in mezzo Iaccarino, per un 4-3-3 speculare a quello del Forlì di Miramari, che in casa ha lasciato punti soltanto due volte. In panchina, accanto al tecnico, i volti nuovi: Coppolaro e Arena, arrivati in settimana.

Il colpo d’occhio è notevole: circa 650 tifosi amaranto riempiono il settore ospiti, quasi a bilanciare la presenza dei romagnoli. L’Arezzo scende in campo con una terza maglia inedita, nera con numeri e bordi amaranto, un dettaglio che spicca sotto i riflettori.

L’avvio è subito in salita. Dopo sei minuti Petrelli cade in area su contatto con Gilli e per Luongo è rigore. Bucchi chiede il check al monitor, ma dopo una lunga revisione la decisione viene confermata e il difensore amaranto, diffidato, finisce anche sul taccuino: salterà il Pontedera. Dal dischetto Petrelli calcia centrale, ma Venturi resta in piedi e respinge di gamba, tenendo lo 0-0.

Il Forlì però insiste e al 15’ trova il vantaggio: punizione di Menarini, deviazione di Elia e colpo di testa vincente di Franzolini. L’Arezzo è costretto ancora una volta a inseguire, come già accaduto nelle ultime tre gare prima della sosta.

I romagnoli spingono e Venturi deve intervenire di nuovo su un destro potente di Petrelli dai venti metri. Gli amaranto provano a scuotersi: Ravasio si gira bene al 21’, ma Martelli blocca senza affanni. Poco dopo il portiere di casa si supera su un cross teso di Pattarello che attraversa l’area e trova la deviazione di Iaccarino, salvata in extremis con l’aiuto di Manetti.

La mezz’ora fotografa bene l’andamento: Forlì aggressivo, Arezzo alla ricerca delle sue linee di gioco. Al 38’ Righetti pennella un cross perfetto per Ravasio, che di testa impegna ancora Martelli. È il momento migliore degli amaranto, che insistono: Pattarello inventa un tacco per la sovrapposizione di De Col, il cui destro viene deviato in angolo. Poi ci prova lo stesso numero 10, con il suo classico movimento a rientrare, ma la conclusione finisce alta.

Nel recupero arriva anche il giallo per Guccione, punito per un fallo su Menarini. Il primo tempo si chiude con il Forlì avanti 1-0 e un Arezzo che ha mostrato qualche fiammata ma poca continuità. Per rimettere in piedi la partita serviranno ritmo, lucidità e un cambio di passo nella ripresa. Dopo nove minuti l’Arezzo trova la scintilla che cercava. Righetti affonda sulla sinistra e mette un cross teso sul primo palo; Mawuli lascia scorrere con un velo intelligente e Pattarello arriva puntuale all’appuntamento. Sinistro di prima, palla all’angolino, Martelli battuto. È l’1-1, il decimo gol stagionale del numero 10, sempre più capocannoniere del girone B. Il pareggio ridà slancio agli amaranto, e Bucchi prova a cambiare l’inerzia inserendo Chierico al posto di Iaccarino. Poco dopo tocca a Varela prendere il posto di Tavernelli, apparso in difficoltà. Il Forlì però non arretra e al 24’ sfiora il nuovo vantaggio: Giovannini trova un varco in area piccola e calcia a botta sicura, ma Venturi è reattivo e devia in angolo con un intervento che vale quanto un gol. La gara resta viva, intensa, con continui ribaltamenti di fronte. Al 31’ arriva un episodio pesante: Ravasio cade in area cercando un contatto che l’arbitro giudica simulazione. Giallo inevitabile e, soprattutto, squalifica in arrivo: anche lui era diffidato. Poi, nel momento più complicato, con l’Arezzo in dieci e il Forlì che prova a spingere, arriva la zampata che cambia tutto. È Eklu a trovare il varco giusto nel finale: un inserimento perfetto, un tocco preciso, la palla che si infila e fa esplodere il settore ospiti. È il gol del 2-1, il gol che vale tre punti, il gol che apre il 2026 amaranto con un sorriso enorme. L’Arezzo resiste fino alla fine, stringe i denti e porta a casa una vittoria che pesa come un macigno. Per il morale, per la classifica, per il percorso. Una vittoria da squadra vera.