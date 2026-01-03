Il post partita di Pianese-Ascoli, Birindelli: “I ragazzi hanno dimostrato di avere un cuore enorme”

Nel dopo gara ha parlato anche Bellini che si è portato a casa il pallone del match

“Abbiamo dimostrato di avere un grande cuore”. Parte da qui Alessandro Birindelli, allenatore della Pianese, nell’analizzare la sfida che ha visto i suoi ragazzi imporsi per 4-2 contro l’Ascoli, che pure, dopo essere andato in inferiorità numerica, era riuscito a portarsi sull’1-2. “Purtroppo c’è stato l’ennesimo momento della partita in cui, alla prima difficoltà, perdiamo un attimo la bussola – ha spiegato –. I ragazzi, tuttavia, sono stati bravi a ritrovarla”.

“I nostri ragazzi sono andati oltre l’ostacolo. Non abbiamo perso quell’identità che avevamo prima della sosta e che non dovevamo assolutamente smarrire al rientro – ha proseguito il tecnico –. È un’identità che ci trasmette la gente del nostro paese, la società e che ci trasmettiamo reciprocamente come gruppo, tra staff, giocatori e dirigenza”.

Non poteva mancare il protagonista della serata, Leonardo Bellini, autore della tripletta che ha deciso il match. “È stata una serata bellissima, non ho parole per descriverla – ha detto il bomber, salito nel frattempo a quota 10 reti in campionato –. Sono contentissimo soprattutto per la vittoria della squadra, perché iniziare il girone di ritorno con un successo contro una squadra così forte è motivo di grande orgoglio. Poi coronare tutto con una tripletta, anche se due gol sono arrivati su rigore, rende la serata perfetta. Sono felicissimo”.

In conferenza è intervenuto anche Andrea Sodero, autore della rete del 4-2 che ha chiuso i conti. “È stata una rete liberatoria – ha detto il numero 14 –, che cercavo da quando sono arrivato, perché è fondamentale per il ruolo che ricopro e per quello che rappresenta per me il calcio. Dopo anche il primo gol annullato, riuscire a segnare e chiudere la partita è stata una gioia incredibile”.

