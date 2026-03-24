“A scuola di Tifo”: si conclude il percorso formativo con gli studenti aretini

Si è concluso questa mattina un nuovo appuntamento del progetto “A scuola di Tifo”, giunto alla terza edizione.

L’iniziativa, dedicata alla formazione dei giovani spettatori degli eventi sportivi, è promossa in collaborazione con l’IC Vasari di Arezzo e il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II”.

Nel corso delle ultime due settimane, alcuni calciatori amaranto hanno preso parte agli incontri nelle scuole cittadine: prima Cortesi e Viviani, poi questa mattina Tavernelli e Righetti, che hanno dialogato con gli studenti su temi centrali per la crescita sportiva e civica.

Il rispetto delle regole, il valore delle decisioni arbitrali, il tifo corretto e positivo e l’accettazione serena del risultato sono stati i punti cardine del confronto con i ragazzi.

Gli incontri sono stati guidati da formatori del CONI, da un rappresentante della Questura di Arezzo, da un arbitro della sezione AIA locale, da Orgoglio Amaranto e dai giocatori amaranto, insieme ai docenti di Scienze motorie ed Educazione civica.

Gli studenti hanno avuto l’occasione di porre domande, ascoltare testimonianze dirette e riflettere sul ruolo che ciascun tifoso può avere nel rendere lo sport un luogo di rispetto, passione e convivenza.

Al termine del percorso, tutti i ragazzi coinvolti saranno ospiti allo stadio per assistere a una partita casalinga dell’Arezzo: momento conclusivo di un cammino formativo che unisce sport, educazione e senso di comunità.

La Società ringrazia i docenti, gli istituti coinvolti e tutti i partecipanti per l’entusiasmo e la collaborazione.