Prevendita per la trentaquattresima giornata di campionato di Serie C, Arezzo – Ascoli

Attiva da lunedì 23 marzo, dalle ore 14:00 la prevendita per la 34ª giornata di Campionato Serie C Sky Wifi, girone di ritorno, Arezzo-Ascoli, in programma allo Stadio Comunale “Città di Arezzo” lunedì 30 marzo, con inizio alle ore 20:30.

La vendita dei tagliandi nei punti vendita autorizzati e online terminerà il giorno della gara (lunedì 30 marzo) alle ore 20:30.

Si informa che i biglietti destinati alla tifoseria ospite saranno disponibili dopo le disposizioni della Questura.

Questi i punti vendita e i prezzi (consultabili anche nella sezione https://www.ssarezzo.it/biglietti-2-2/):

Amaranto Store Corso Italia, 19-21-23;

Corso Italia, 19-21-23; New Energy Valdichiana Hotel (reception) Rigutino est 183, Arezzo (AR);

(reception) Rigutino est 183, Arezzo (AR); Tabaccheria del Bagnoro di Andrea Veri (https://shorturl.at/DqpjG);

di Andrea Veri (https://shorturl.at/DqpjG); Vieri Dischi , Corso Italia, 89 (https://shorturl.at/Xtgt8);

, Corso Italia, 89 (https://shorturl.at/Xtgt8); Tabaccheria Francini, Località Ponte a Chiani (https://shorturl.at/sandO);

Tutti i punti vendita autorizzati ticketone: https://www.ticketone.it/help/outlets/.

Questi i prezzi dei biglietti:

TRIBUNA CENTRALE: €45,00* [6-14 anni €10,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €25,00];

€45,00* [6-14 anni €10,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €25,00]; TRIBUNA LATERALE: €25,00* [6-14 anni €10,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €18,00];

€25,00* [6-14 anni €10,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €18,00]; CURVA SUD: €12,00* [6-14 anni €6,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €9,00];

*L’acquisto online comporta una maggiorazione sul prezzo legata alle commissioni bancarie.

BOTTEGHINO

La biglietteria dello Stadio Comunale è situata all’inizio di Viale Gramsci.

La biglietteria sarà attiva 2 ore e mezzo (dalle 18:00 di lunedì 30 marzo) prima dell’inizio della partita.

TRIBUNA CENTRALE : €50,00 [6-14 anni €12,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €30,00];

: €50,00 [6-14 anni €12,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €30,00]; TRIBUNA LATERALE : €30,00 diritti di prevendita [6-14 anni €12,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €22,00];

: €30,00 diritti di prevendita [6-14 anni €12,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €22,00]; CURVA SUD: €16,00 [6-14 anni €8,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €10,00].

I BAMBINI SOTTO I 6 ANNI ENTRANO GRATIS (presentandosi senza il biglietto).

Si ricorda che il biglietto è nominativo e per acquistarlo è necessario presentarsi con un documento di identità valido. Si consiglia di non aspettare l’ultimo momento per acquistare il proprio tagliando ma di raggiungere lo stadio per tempo al fine di evitare code e superare i controlli previsti dalle normative vigenti.

ACCREDITI:

DIVERSAMENTE ABILI 100%: completamente gratuito per la persona diversamente abile e l’accompagnatore.

Il titolo di accesso non potrà essere richiesto ed emesso il giorno della partita alla biglietteria principale dello stadio. Ad eccezione di chi è già in possesso di abbonamento, il numero di accrediti riservati alle persone con disabilità non motorie (patologie sensoriali, psichiche, cardiologiche, oncologiche ecc..) è limitato alla sola tribuna laterale fino ad un massimo di 20 persone con disabilità e 20 accompagnatori, le richieste saranno accettate seguendo l’ordine di arrivo mail. Modalità di richiesta: inviare richieste (nome, cognome, luogo e data di nascita, recapito telefonico, fotocopia del documento di identità sia del richiedente che dell’accompagnatore e certificazione medica del richiedente) alla mail elisa.panichi@ssarezzo.it Le richieste dovranno arrivare entro e non oltre giovedì 26 Marzo alle ore 12:00. Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

AIA, FIGC, CONI E ALTRE SOCIETÀ:

Le richieste di accredito da parte di AIA, Figc e altre società chiuderanno giovedì 26 Marzo alle ore 12:00. Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. Modalità di richiesta: inviare richieste (fotocopia del documento di identità ed eventuale tessera AIA, FIGC, CONI ) alla mail elisa.panichi@ssarezzo.itentro e non oltre la data stabilita

L’acquisto del titolo di accesso è subordinato alla accettazione da parte dell’utente del codice di regolamentazione del comportamento del tifoso, del Codice Etico della società S.S. Arezzo s.r.l. e del “Regolamento d’uso” dell’impianto sportivo.

Tale documentazione è reperibile e consultabile sul sito internet ufficiale della società sportiva.