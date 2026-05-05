La Pianese cerca una vittoria in trasferta per continuare a sognare. Birindelli: “Con la Juventus Next Gen in campo con leggerezza e senza paura”

Le zebrette avranno un solo risultato a disposizione per centrare un traguardo mai raggiunto prima d’ora

Un solo risultato a disposizione per raggiungere un traguardo mai toccato prima nella storia della Pianese: la fase nazionale dei playoff per la promozione in Serie B. Dopo l’1-1 del Comunale contro la Ternana, infatti, le zebrette giocheranno domani sera contro la Juventus Next Gen alle 20.00 allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, nel secondo turno dei Playoff di Serie C Lavoropiù. I toscani saranno chiamati a vincere per continuare a sognare: in caso di parità al termine dei 90 minuti, infatti, passerà il turno la squadra meglio classificata al termine della regular season, in questo caso i giovani della Vecchia Signora. I precedenti stagionali tra le due formazioni parlano di due pareggi a reti bianche, l’ultimo dei quali arrivato appena tre settimane fa al Comunale di Piancastagnaio, nel penultimo turno di campionato. Anche lo scorso anno la formazione amiatina era riuscita ad arrivare a questo punto della stagione, fermandosi però sul campo del Pescara, poi promosso in cadetteria. Ad arbitrare la contesa sarà il signor Gabriele Sacchi di Macerata, assistito da Diego Spatrisano di Cesena e da Luca Granata di Viterbo. Il quarto ufficiale designato è Gioele Iacobellis di Pisa, mentre gli assistenti VAR e AVAR saranno rispettivamente Daniele Rutella di Enna ed Edoardo Gianquinto di Parma.

“Arrivati a questo punto, forse è inutile ripetere quanto sia fantastico il risultato e quanto lo sia stata la prestazione dei ragazzi, che sono andati oltre l’ostacolo e oltre ogni mia aspettativa. Questo mi gratifica molto, perché sono orgoglioso di allenare un gruppo che va oltre gli aspetti puramente di campo”. Esordisce così mister Alessandro Birindelli, tecnico della Pianese, presentando la gara. “C’è un po’ di dispiacere per non avere più tempo tra una partita e l’altra – ha aggiunto –. Capisco le esigenze di calendario, ma preparare una gara in un giorno e mezzo, considerando anche il viaggio ad Alessandria, non è semplice. Detto questo, questo non vale solo per noi: anche la Juventus è nella stessa situazione, pur avendo un vantaggio che si è meritata durante il campionato”.

“Noi andremo là con leggerezza, tranquillità e spensieratezza. Come contro la Ternana, deve essere una gioia giocare questa partita, senza eccessive pressioni o stress. Sarà fondamentale gestire non solo le energie fisiche, ma anche quelle mentali, perché partite del genere ti tolgono tanto – prosegue l’allenatore –. I sogni vanno coltivati e, per realizzarli, bisogna scendere in campo e provarci. Sappiamo che non sarà semplice: loro hanno un vantaggio, così come lo avevamo noi contro la Ternana. Non sarà la stessa partita di qualche settimana fa, sia per importanza sia per condizioni. Loro hanno due risultati su tre, ma noi dobbiamo interpretare la gara come abbiamo fatto fin dall’inizio del campionato. Non possiamo cambiare identità o atteggiamento: siamo questi, con i nostri difetti ma anche con tanti pregi. Metteremo in campo tutte le energie possibili e sfrutteremo al massimo tutti i giocatori a disposizione”.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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