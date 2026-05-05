Supercoppa Serie C: Benevento–Arezzo, info prevendita settore ospiti

La S.S. Arezzo comunica che è attiva la prevendita dei biglietti per il settore ospiti in occasione della gara di Supercoppa Serie C contro il Benevento, in programma sabato 9 maggio 2026 alle ore 20:30 presso lo Stadio “Ciro Vigorito”.
Prezzi settore ospiti
- Intero: €19
- Bambini 0-12 anni: €5
(I prezzi sono comprensivi dei diritti di prevendita pari a €2,00)
Modalità di acquisto
I tagliandi sono disponibili:
- online sulla piattaforma TicketOne
- presso i punti vendita autorizzati
Tempistiche di vendita
La vendita del settore ospiti è attiva dalle ore 11:00 di lunedì 5 maggio e terminerà venerdì 8 maggio alle ore 19:00, come previsto dalla normativa vigente.
Si ricorda che non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti il giorno della gara.
La vendita per il settore ospiti è abilitata esclusivamente nel settore Curva Nord Ospiti ai residenti di Arezzo e provincia.
La vendita per il settore ospiti è vietata in tutti gli altri settori ordinari ai residenti di Arezzo e provincia.
NORME COMPORTAMENTALI
1. Portare obbligatoriamente un documento valido di riconoscimento;
2. Seguire la segnaletica e le indicazioni degli stewards per raggiungere il proprio posto a sedere;
3. Uscire dall’impianto esclusivamente dopo le indicazioni diffuse dallo speaker e fornite dagli stewards;
4. Rispettare il Regolamento d’Uso dello Stadio Ciro Vigorito. (clicca QUI)