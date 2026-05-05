Supercoppa Serie C: Benevento–Arezzo, info prevendita settore ospiti

La S.S. Arezzo comunica che è attiva la prevendita dei biglietti per il settore ospiti in occasione della gara di Supercoppa Serie C contro il Benevento, in programma sabato 9 maggio 2026 alle ore 20:30 presso lo Stadio “Ciro Vigorito”.

Prezzi settore ospiti

Intero: €19

Bambini 0-12 anni: €5

(I prezzi sono comprensivi dei diritti di prevendita pari a €2,00)

Modalità di acquisto

I tagliandi sono disponibili:

online sulla piattaforma TicketOne

presso i punti vendita autorizzati

Tempistiche di vendita

La vendita del settore ospiti è attiva dalle ore 11:00 di lunedì 5 maggio e terminerà venerdì 8 maggio alle ore 19:00, come previsto dalla normativa vigente.

Si ricorda che non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti il giorno della gara.

La vendita per il settore ospiti è abilitata esclusivamente nel settore Curva Nord Ospiti ai residenti di Arezzo e provincia .

La vendita per il settore ospiti è vietata in tutti gli altri settori ordinari ai residenti di Arezzo e provincia.

NORME COMPORTAMENTALI

1. Portare obbligatoriamente un documento valido di riconoscimento;

2. Seguire la segnaletica e le indicazioni degli stewards per raggiungere il proprio posto a sedere;

3. Uscire dall’impianto esclusivamente dopo le indicazioni diffuse dallo speaker e fornite dagli stewards;

4. Rispettare il Regolamento d’Uso dello Stadio Ciro Vigorito. (clicca QUI)