Fiorentina, diciannovesima finale al Torneo di Viareggio: storia e precedenti contro il Rijeka

La Fiorentina approda per la diciannovesima volta in finale al Torneo di Viareggio. Nelle precedenti 18 finali ha ottenuto 8 successi e 10 sconfitte. Per il Rijeka si tratta invece del debutto nella finale per il primo e secondo posto.

Da ricordare che, nella storia della manifestazione, Fiorentina e Rijeka si sono affrontate nel doppio confronto della fase eliminatoria dell’edizione 1964: due vittorie viola, 3-1 (Salvori, Cosimi e Nuti; Perbic per i croati) e 1-0 (Manservisi). La terza sfida risale al 1982, quando nel girone eliminatorio i viola allenati da Vincenzo Guerini (che poi avrebbero vinto il torneo) si imposero per 3-1 con doppietta di Monelli e rete di Fattori; Mitolovic per il Rijeka.

Queste le finali disputate dalla Fiorentina:

1950 – Sampdoria-Fiorentina 2-0

1962 – Inter-Fiorentina 2-1

1966 – Fiorentina-Dukla Praga 2-0

1967 – Bologna-Fiorentina 3-2

1973 – Fiorentina-Bologna 1-0

1974 – Fiorentina-Lazio 2-1

1978 – Fiorentina-Roma 4-0

1979 – Fiorentina-Perugia 1-0

1982 – Fiorentina-Ipswich Town 1-0

1987 – Torino-Fiorentina 4-1

1988 – Fiorentina-Torino 1-0

1992 – Fiorentina-Roma 3-2

1994 – Juventus-Fiorentina 3-2

1995 – Torino-Fiorentina 2-2, poi vittoria del Torino ai rigori (6-5)

2000 – Empoli-Fiorentina 2-1

2011 – Inter-Fiorentina 2-0

2018 – Inter-Fiorentina 2-1

2025 – Genoa-Fiorentina 1-0

La prima vittoria della Fiorentina risale al 1966: nella rosa di quella formazione c’erano cinque giocatori – Ferrante, Esposito, Cencetti, Merlo e Chiarugi – che nella stagione 1968/69 avrebbero contribuito alla conquista dello scudetto in Serie A.

Le finali vinte nel 1973 e nel 1974 furono decise da un calciatore versiliese, Paolo Rosi, poi compagno di squadra di Paolo Rossi nel Vicenza.

L’ultima vittoria della Fiorentina, nel 1992 (allenatore Domenico Caso), rappresenta anche l’unico trofeo conquistato dall’allora presidente Mario Cecchi Gori, prima della sua prematura scomparsa.

La sconfitta contro la Juventus nel 1994 – finale ripetuta, la prima era finita 2-2 con record d’incasso allo stadio dei Pini (210 milioni di lire) – venne decisa dal golden gol realizzato da Alessandro Del Piero nei tempi supplementari (3-2).

La sconfitta contro il Torino nel 1995 (anche in questo caso finale ripetuta: la prima venne disputata a Lucca, 1-1) fu decisa ai calci di rigore.

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