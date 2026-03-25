Report allenamento – mercoledì 23 marzo

RIGUTINO – L’Arezzo è tornato in campo questa mattina all’Arezzo Training Center di Rigutino, proseguendo la preparazione in vista della sfida di lunedì sera contro l’Ascoli. Il gruppo amaranto ha lavorato con intensità e attenzione, mantenendo il clima positivo costruito nelle ultime settimane. La seduta si è aperta con una fase di attivazione fisica, utile a mettere in moto il motore e a preparare il corpo al lavoro successivo. A seguire, spazio a una serie di esercitazioni tecniche, con focus su precisione, velocità di esecuzione e gestione del possesso. Il cuore dell’allenamento è stato dedicato ai possessi palla, proposti in diverse varianti per stimolare ritmo, letture e collaborazione tra i reparti. La mattinata si è poi chiusa con una partita a campo ridotto, utile allo staff per valutare intensità, reattività e applicazione dei principi di gioco. Non ha partecipato alla seduta Guccione per sindrome influenzale. La squadra tornerà ad allenarsi domani mattina, sempre a Rigutino, per una nuova sessione di lavoro.