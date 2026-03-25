INFO BIGLIETTI: PONTEDERA-BRA

È
aperta
la
prevendita
per
assistere
alla
gara
Pontedera-Bra,
trentaquattresima
giornata
di
Serie
C
Sky
Wifi,
in
programma
domenica
29
marzo,
ore
14:30,
allo
stadio
Ettore
Mannucci.
Gradinata
Nord
a
soli
2
euro
e
sconti
sui
biglietti
ridotti
Rettilineo
di
Tribuna.
DOVE
ACQUISTARE
I
BIGLIETTI
I
tagliandi
sono
disponibili
sul
circuito
ETES
e
presso
le
seguenti
biglietterie:
•
Point
“Pontedera
Cuore
Granata”
(Piazza
Martiri
della
Libertà):
giovedì
10-12
e
17-20;
venerdì
10-12:30
e
17-20;
sabato
10-12:30
e
17-20.
•
Biglietteria
Stadio,
aperta
solo
il
giorno
gara,
domenica,
dalle
10
fino
a
fine
primo
tempo.
PREZZI (intero
19-65
anni;
ridotto
per
donne,
14-18
anni
non
compiuti
e
over
66)
•
TRIBUNA
CENTRALE:
–
intero
€30,00
(€32,00
il
giorno
della
partita)
•
TRIBUNA
LATERALE:
–
intero
€19,00
(€21,00
il
giorno
della
partita)
–
ridotto
€14,00
(€16,00
il
giorno
della
partita)
•
RETTILINEO
DI
TRIBUNA:
–
intero
€14,00
(€16,00
il
giorno
della
partita)
–
ridotto €2,00
(€3,00
il
giorno
della
partita)
•
GRADINATA
NORD:
–
intero €2,00
(€3,00
il
giorno
della
partita)
N.B.:
in
tutti
i
settori
escluso
Tribuna
Centrale
€1,00
per
fascia
5-14
anni
non
compiuti
se
accompagnati
da
un
adulto.
Da
0
a
5
anni
non
compiuti
se
accompagnati
ingresso
omaggio
in
tutti
i
settori.
SETTORE
OSPITI:
intero
€13,50
comprensivo
di
prevendita;
ridotto
€2
comprensivo
di
prevendita
per
fascia
5-14
anni
non
compiuti
se
accompagnati
da
adulto.
Da
0
a
5
anni
non
compiuti
se
accompagnati
ingresso
omaggio.
La
vendita
online
sarà
attiva
fino
alle
ore
19
di
sabato
28
marzo.
Non
sarà
possibile
acquistare
biglietti
per
il
settore
ospiti
il
giorno
della
gara.
Come
disposto
dalla
determinazione
n.
11/2026
del
18.03.2026
dell’Osservatorio
Nazionale
sulle
Manifestazioni
Sportive, i
tagliandi
per
i
residenti
nella
provincia
di
Cuneo
saranno
disponibili
esclusivamente
per
il
settore
ospiti
e
solo
se
sottoscritti
del
programma
di
fidelizzazione
della
società
sportiva
“AC
BRA”.
ACCREDITI
STAMPA:
ufficiostampa@uspontedera.it.
Ogni
richiesta
dovrà
pervenire
entro
e
non
oltre
le
ore
16
di
venerdì
27
marzo.