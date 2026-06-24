Costituita la società di scopo: completato l’ultimo adempimento necessario. Il percorso verso il nuovo stadio entra nella fase decisiva

La S.S. Arezzo comunica che è stata perfezionata la società di scopo prevista dalla convenzione con il Comune di Arezzo per la gestione e la riqualificazione dello stadio “Città di Arezzo”. Si tratta dell’ultimo adempimento burocratico richiesto dal quadro normativo: un passaggio indispensabile che consente ora di procedere senza ulteriori ostacoli verso l’avvio completo dei lavori programmati.

La società di scopo rappresenta una struttura dedicata, pensata per separare la gestione dell’impianto dall’attività sportiva e per attrarre capitali. La S.S. Arezzo manterrà la propria presenza nella compagine societaria per tutta la durata della concessione, garantendo continuità, controllo e responsabilità gestionale. Il modello prevede inoltre la possibilità di apertura a banche e investitori istituzionali, che potranno entrare e uscire dal capitale secondo le modalità previste dalla convenzione.

Con questo passaggio, il club prosegue con lo stesso entusiasmo, la stessa determinazione e la stessa forza il percorso che porterà alla realizzazione del nuovo stadio: un progetto strategico per la crescita sportiva, infrastrutturale e identitaria della città.