Tutti i record negativi del campionato a 20 squadre di Serie A

La massima categoria di calcio italiano non sempre ha avuto lo stesso numero di squadre nel campionato, di conseguenza alcuni record cambiano, ma per 27 stagioni la Serie A è stata composta a 20 squadre: consecutivamente fino a oggi dal 2004/2005.

Ecco per gli appassionati di calcio una lettura interessante sotto l’ombrellone, tra una limonata e un gelato, perché abbiamo pensato di raccontare tutti i record negativi della Serie A.

Record negativo di vittorie, sconfitte e di punti

Per quanto riguarda il record negativo punti serie a abbiamo il Pescara nella stagione 2016/2017, che chiuse il campionato a soli 18 punti. Peggio ancora ha fatto il Venezia nel 1949/1950, che chiuse il campionato a 16 punti, ma ogni vittoria valeva 2 punti.

Il Chievo nel 2018/2019 fece di peggio e chiuse la stagione con 17 punti, ma subì 3 punti di penalizzazione. Anche la Salernitana chiuse con 17 punti il campionato 2023/2024 ed entrambe, hanno segnato il record con il minor numero di vittorie in una stagione: soltanto 2.

Totti è il rigorista che ne ha sbagliati di più

Questa è una di quelle curiosità statistiche che lasciano sbigottiti, ma c’è un motivo se Francesco Totti è il rigorista che ne ha sbagliati di più nella storia di Serie A.

Il Pupone ha sbagliato 17 volte su un totale di 88 rigori tirati, di conseguenza, con 71 gol è anche il miglior rigorista nella storia. La seconda posizione è di Roberto Baggio, che ha sbagliato 15 volte su 83 rigori, mentre Ciro Immobile 11 errori su 52 tiri dal dischetto.

I record negativi del Benevento

Nel palinsesto delle scommesse Italia di Serie A ne abbiamo viste di tutti i colori, come nella stagione 2017/2018, in cui il Benevento arrivò dopo soli 404 giorni dalla prima storica promozione in Serie B. Lo Stregone partì con 14 sconfitte consecutive, un filotto collezionato dall’inizio campionato che si fermò soltanto a inizio dicembre, quando il club segnò il primo punto in classifica con un gol del portiere: Alberto Brignoli.

In quella stagione il Benevento ha collezionato il record assoluto di 29 sconfitte complessive su 38, conquistando solo 4 punti in trasferta, primato negativo condiviso con il Messina della stagione 2006/2007.

Altri record negativi della Serie A

Tra i record negativi c’è anche la Dea, che ha esordito in Serie A nel 1937/1938 e fino al 2025/2026 ha disputato 65 campionati. L’Atalanta è l’unico club che in assoluto ha partecipato più volte al campionato di Serie A, ma non ha mai conquistato lo Scudetto.

Il record del minor numero di reti segnate in un campionato di Serie A con 20 squadre è di tre club, che hanno chiuso con 24 gol su 38 match disputati. Fanno parte di questa classifica a pari merito il Treviso del 2005/2006, il Cesena 2011/2012 e la Sampdoria del 2022/2023. La loro media realizzativa è la peggiore di sempre: soltanto 0.63 gol per match.

Anche il Crotone è entrato nelle statistiche negative da record in Serie A, quando nel campionato 2020/2021 è riuscito nell’impresa di subire 92 gol in 38 match: il peggior score di sempre.