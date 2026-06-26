Svelato il pallone ufficiale pronto a gonfiare le reti nel prossimo campionato

Per la decima stagione consecutiva, il design del pallone della Serie BKT è firmato Kappa®, brand iconico del panorama sportivo e partner consolidato della Lega Serie B. Una collaborazione che nel corso degli anni ha saputo coniugare innovazione tecnologica, qualità dei materiali e forte identità visiva, contribuendo a valorizzare l’immagine della Serie BKT.

Il nuovo KOMBAT Ball Serie BKT 2026/2027, che sarà presentato ufficialmente durante i calendari del 22 luglio ad Ascoli, ma che da oggi è svelato nel suo modello ‘ufficiale’, sarà anche per questa stagione declinato in quattro versioni specifiche. Ciascuna variante mantiene le medesime caratteristiche tecniche ma presenta grafiche e colorazioni dedicate a momenti o messaggi differenti:

Versione “Ufficiale” : il modello standard a base bianca utilizzato per la maggior parte del campionato.

: il modello standard a base bianca utilizzato per la maggior parte del campionato. Winter Edition : la versione ad alta visibilità, progettata per garantire le massime prestazioni visive nei mesi invernali o in caso di nebbia e neve.

: la versione ad alta visibilità, progettata per garantire le massime prestazioni visive nei mesi invernali o in caso di nebbia e neve. Pallone Rosso contro la violenza sulle donne : un’edizione speciale caratterizzata da elementi rossi e grafiche dedicate, utilizzata in occasione della giornata internazionale per il contrasto della violenza di genere.

: un’edizione speciale caratterizzata da elementi rossi e grafiche dedicate, utilizzata in occasione della giornata internazionale per il contrasto della violenza di genere. Edizione Speciale Playoff: la variante introdotta a fine stagione, riservata esclusivamente alle partite decisive della post-season.

Il nuovo KOMBAT Ball è stato sviluppato per garantire elevate prestazioni tecniche e massima visibilità sul terreno di gioco, mantenendo al tempo stesso un design distintivo che richiama i valori della Serie BKT: passione, competitività, territorio e crescita dei talenti. Il KOMBAT Ball 2026/2027 è un pallone termosaldato con certificazione FIFA QUALITY PRO, progettato per le massime prestazioni sul campo. Rispetto alla versione 2025/2026, il numero di pannelli è stato ridotto da 14 a 6, con una forma completamente rinnovata che ottimizza traiettoria e consistenza di volo. La micro-texturizzazione della superficie garantisce un controllo superiore del pallone in ogni condizione, mentre i dettagli embossati affinano velocità e aerodinamica per un’esperienza di gioco di alto livello.