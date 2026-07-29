Andrea Cagnano, è un nuovo giocatore dell’Arezzo

La S.S. Arezzo comunica di aver acquisito dall’Avellino, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive di Andrea Cagnano, terzino sinistro classe 1998. Nato a Cantù (CO) il 17 giugno 1998, è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter. In carriera ha indossato le maglie di Santarcangelo, Pisa, Pistoiese, Novara, Como, SudTirol, Avellino e Pescara, collezionando complessivamente 200 presenze tra Serie B, Serie C, Coppa Italia, Coppa di C e playoff di Serie C, con 4 gol e 8 assist. Cagnano ha sottoscritto con la S.S. Arezzo un contratto biennale, valido fino al 30 giugno 2028. La S.S. Arezzo dà il benvenuto ad Andrea e gli augura buon lavoro.