Serie C Sky Wifi 2026/27, ecco il girone della Pianese

Le zebrette sono state inserite per il terzo anno consecutivo nel girone B

La Lega Pro ha reso noti i raggruppamenti che andranno a comporre il campionato di Serie C Sky Wifi 2026/27. La Pianese, come successo nelle ultime due stagioni, è stata inserita nel Girone B, quello centrale. Le sfide alle corregionali vedranno opposte alle zebrette il Livorno e la neopromossa Grosseto, presenti nel raggruppamento anche le tre retrocesse dalla Serie B, Spezia, Pescara e Reggiana. Di seguito la composizione del Girone B:

Atalanta Under 23

Campobasso

Forlì

Grosseto

Gubbio

Guidonia Montecelio

Latina

Livorno

Ostiamare

Perugia

Pescara

Pianese

Pineto

Ravenna

Reggiana

Sambenedettese

Spezia

Torres

Vado

Vis Pesaro

(Ufficio Stampa US Pianese)

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