Posted on by

Serie C Sky Wifi 2026/27, ecco il girone della Pianese

Le zebrette sono state inserite per il terzo anno consecutivo nel girone B

La Lega Pro ha reso noti i raggruppamenti che andranno a comporre il campionato di Serie C Sky Wifi 2026/27. La Pianese, come successo nelle ultime due stagioni, è stata inserita nel Girone B, quello centrale. Le sfide alle corregionali vedranno opposte alle zebrette il Livorno e la neopromossa Grosseto, presenti nel raggruppamento anche le tre retrocesse dalla Serie B, Spezia, Pescara e Reggiana. Di seguito la composizione del Girone B:

  • Atalanta Under 23
  • Campobasso
  • Forlì
  • Grosseto
  • Gubbio
  • Guidonia Montecelio
  • Latina
  • Livorno
  • Ostiamare
  • Perugia
  • Pescara
  • Pianese
  • Pineto
  • Ravenna
  • Reggiana
  • Sambenedettese
  • Spezia
  • Torres
  • Vado
  • Vis Pesaro

 

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo Serie C Sky Wifi 2026/27, ecco il girone della Pianese proviene da U.S. Pianese.