Serie C Sky Wifi 2026/27, ecco il girone della Pianese

Le zebrette sono state inserite per il terzo anno consecutivo nel girone B
La Lega Pro ha reso noti i raggruppamenti che andranno a comporre il campionato di Serie C Sky Wifi 2026/27. La Pianese, come successo nelle ultime due stagioni, è stata inserita nel Girone B, quello centrale. Le sfide alle corregionali vedranno opposte alle zebrette il Livorno e la neopromossa Grosseto, presenti nel raggruppamento anche le tre retrocesse dalla Serie B, Spezia, Pescara e Reggiana. Di seguito la composizione del Girone B:
- Atalanta Under 23
- Campobasso
- Forlì
- Grosseto
- Gubbio
- Guidonia Montecelio
- Latina
- Livorno
- Ostiamare
- Perugia
- Pescara
- Pianese
- Pineto
- Ravenna
- Reggiana
- Sambenedettese
- Spezia
- Torres
- Vado
- Vis Pesaro
(Ufficio Stampa US Pianese)
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