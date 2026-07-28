Taglio del nastro per il nuovo Pisa Store

Il nuovo Store Ufficiale è realtà!

Il Presidente Giuseppe Corrado, accompagnato dal Sindaco di Pisa Michele Conti e dall’Assessore alle Attività produttive e commercio Paolo Pesciatini, ha tagliato questo pomeriggio il taglio del nuovo store ufficiale del Club nerazzurro, posizionato nel cuore della Città di Pisa a due passi da Ponte di Mezzo.

Uno store completamente rinnovato, dislocato su due piani e proiettato nel futuro; ma soprattutto un punto di riferimento per tutta la tifoseria nerazzurra e non solo grazie all’ampia gamma di prodotti disponibile e alla biglietteria sempre attiva.

Tantissime le persone intervenute a questo speciale primo giorno di apertura dello Store Ufficiale; una festa che, di fatto, ha rappresentato solo l’inizio di un nuovo modo di vivere e interpretare l’universo nerazzurro

Vieni a scoprirlo, ti aspettiamo!

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