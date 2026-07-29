Campagna Abbonamenti, parte la vendita libera

Inizia oggi la vendita libera degli abbonamenti validi per la stagione 2026-2027.
A partire dalle ore 15.30 di oggi, mercoledì 29 luglio 2026, i nuovi sottoscrittori potranno ottenere il proprio abbonamento valido per 18 delle 19 gare interne che il Pisa Sporting Club disputerà nel prossimo campionato di Serie BKT
Sarà possibile sottoscrivere il proprio abbonamento, munendosi di Membership, in tutti i punti vendita del circuito Ticketone.
Questi i punti vendita attivi sul territorio pisano:
– Pisa Store (via di Banchi)
– Hospitality Stadio (ingresso lato tribuna)
– Tifo Pisa (Fornacette)
– RGM Sport (Via dei Condotti 78, San Giuliano Terme)
Oppure online al seguente link pisasportingclub.ticketone.it
Nel link sottostante potete trovare tutte le informazioni utili
https://pisasportingclub.com/campagna-abbonamenti-2026-2027/
Qui, invece, il pratico vademecum per rinnovare il proprio abbonamento
https://pisasportingclub.com/campagna-abbonamenti-26-27-ecco-il-vademecum/
Questi i prezzi:
Curva Nord
Intero. 265 euro (+ 4 euro d.p.)
Ridotto Under 18.184 euro (+ 4 euro d.p.)
Ridotto Under 14. 94 euro (+ 4 euro d.p.)
Curva Sud
Intero. 265 euro (+ 4 euro d.p.)
Ridotto Under 18. 184 euro (+ 4 euro d.p.)
Ridotto Under 14. 94 euro (+ 4 euro d.p.)
Gradinata
Intero. 515 euro (+ 4 euro d.p.)
Ridotto Under 18. 256 euro (+ 4 euro d.p.)
Ridotto Under 14. 146 euro (+ 4 euro d.p.)
Tribuna Inferiore
Intero. 795 euro (+ 4 euro d.p.)
Ridotto Under 18. 555 euro (+ 4 euro d.p.)
Ridotto Under 14. 226 euro (+ 4 euro d.p.)
Ridotto Over 70. 555 euro (+ 4 euro d.p.)
Persona con Disabilità. 396 euro (+ 4 euro d.p.)
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