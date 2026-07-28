Val Seriana 2026 undicesimo giorno di lavoro

ROVETTA – L’Arezzo ha proseguito oggi il lavoro nel ritiro di Rovetta con una doppia seduta. La mattinata si è aperta con una fase di attivazione, seguita da un circuito di forza dedicato agli arti inferiori. A chiudere la seduta, spazio alla parte tattica, con esercitazioni mirate sulle uscite e sulla gestione delle distanze tra i reparti. Nel pomeriggio il gruppo è tornato in campo per una sessione più tecnica: esercitazioni sul possesso, sviluppo delle catene laterali e una nuova fase tattica orientata alle situazioni di gara. la seduta si è conclusa con una partita a tema, utile per mettere in pratica i concetti lavorati durante il giorno. Domani, mercoledì 29 luglio, è prevista una seduta mattutina a Rovetta. Nel pomeriggio la squadra si sposterà a Clusone per la penultima amichevole del ritiro estivo: Arezzo–Albinoleffe, con calcio d’inizio alle 17:30.