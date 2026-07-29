Arezzo-Albinoleffe: amaranto sconfitti nel penultimo test precampionato

AREZZO-ALBINOLEFFE 1-3

Arezzo (4-3-3): Nunziante (18’st Serban); Martinez, Casarosa (5’st De Col), Chiosa, Coccia; Eklu, Manes, Chierico; Cortesi, Cianci, Djamanca. A disposizione: Seculin, Righetti, Illanes, Renzi, Arena, Cerri, Gilli, Sala, Ionita, Tavernelli, Viviani, Moreschini, Cipriani, Capello, Ravasio, Sussi. All.Bucchi.

Albinoleffe (3-5-2): Baldi (14’st Michielin); Trapletti (1’st Botti), Sciacca (1’st Potop), Sottini (1’st Boloca); Barba (1’st Colombi), Agostinelli (1’st Lombardi), Mandelli (1’st Franchini), Ciko (1’st Sassi), Bertin (1’st Orfei); Stanzani (1’st Desogus), De Paoli (1’st Sali) (38’st Gamba). A disposizione: Generali, Delcarro. All.Zaffaroni

RETI: 25’rig.Cianci (A), 19’st Desogus (AL), 29’st Sali (AL), 36’st Sali (AL)

Arbitro: Monti. Assistenti: Monelli e Colitti.

Note: Spettatori 250 circa. Ammonito Cianci

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CLUSONE – Esce sconfitto per 3-1 l’Arezzo, contro un Albinoleffe in forma campionato e più pimpante degli amaranto. A Clusone, l’Arezzo ha affrontato l’AlbinoLeffe nel penultimo test. Amaranto in completo classico, seriani in celeste e bianco: il colpo d’occhio è quello delle amichevoli d’alta quota, ma il ritmo si accende subito. L’AlbinoLeffe rompe per primo l’equilibrio con un destro di Djamanca dal limite, bloccato a terra da Baldi. L’Arezzo risponde immediatamente: Barba sfonda sulla destra, trova Agostinelli nel mezzo‑spazio e costringe la difesa a rifugiarsi in angolo. Sul corner successivo, Trapletti svetta ma non trova lo specchio. La partita resta viva, con continui cambi di fronte. Martinez pennella un cross invitante dalla destra, Eklu prova la girata acrobatica ma la palla si alza sopra la traversa. Poco dopo Ciko tenta la soluzione da lontano, potente ma imprecisa. L’Arezzo costruisce bene sulla corsia destra: Stanzani si apre, conduce e cerca il taglio di Barba, ma Nunziante legge tutto e chiude in uscita. Il match si sblocca al 25’. Un errore dei blucelesti in impostazione apre la strada a Eklu, che intercetta e inventa un pallone morbido per Martinez. L’esterno entra in area e viene toccato da Baldi in uscita: rigore. Dal dischetto Cianci è glaciale, apre il piatto e spiazza il portiere: 1-0 Arezzo. Gli amaranto sfiorano subito il raddoppio: Cianci viene lanciato in profondità e si presenta davanti a Baldi, che salva tutto con un intervento decisivo. L’AlbinoLeffe risponde con una punizione di De Paoli dai trenta metri, deviata in corner da un grande riflesso di Nunziante. Il finale di tempo è un botta e risposta continuo. Cortesi serve Chierico, che gira di prima e costringe Baldi a un’altra parata importante. Eklu va vicino al gol di testa su corner, mentre Sottini chiude un bel triangolo con Stanzani e calcia di mancino senza trovare la porta. L’ultima occasione è amaranto: Eklu recupera alto, Manes entra in area e calcia rasoterra, ma Baldi si oppone ancora una volta. La ripresa si apre con un’Arezzo fedele agli undici della prima frazione, mentre l’AlbinoLeffe cambia volto quasi completamente, lasciando in campo il solo Baldi. Il ritmo sale subito: Lombardi trova Sassi con un filtrante preciso e il giovane attaccante entra in area con una conduzione brillante. Il pallone gli sfugge per un attimo, ma riesce comunque a calciare da posizione defilata, trovando la chiusura della difesa amaranto. I seriani insistono sulla sinistra con Orfei, che accelera, arriva sul fondo e mette dentro un cross teso, respinto con decisione dalla retroguardia toscana. L’Arezzo risponde con una grande occasione: Manes serve Cianci al limite, il centravanti carica un mancino potente e rasoterra, ma Baldi si supera ancora una volta, confermandosi protagonista assoluto della gara. Il pareggio dell’AlbinoLeffe arriva al 64’. Franchini recupera alto sulla sinistra, serve Desogus al limite e l’ex Cittadella, con un movimento in orizzontale, si apre lo spazio per il destro: conclusione precisa sul primo palo, che si infila lentamente per l’1-1. La squadra di Zafferoni completa il sorpasso dieci minuti più tardi. Sali riceve sulla trequarti, si gira con eleganza, salta un avversario e dal limite lascia partire un destro rasoterra che bacia entrambi i pali prima di finire in rete: 1-2. L’Arezzo prova a reagire con una punizione di Cianci, un mancino potente ma impreciso. Chierico tenta la soluzione dal limite, ma Michielin blocca senza difficoltà. L’AlbinoLeffe sfiora il tris in ripartenza: Orfei scappa sulla sinistra, entra in area e calcia di mancino, trovando la risposta attenta di Serban. Il terzo gol bluceleste arriva però un minuto dopo. Sassi recupera palla sulla destra, cambia lato con una transizione perfetta e trova Desogus nel mezzo‑spazio. L’attaccante vede la sovrapposizione di Lombardi e lo serve: il cross dal fondo è preciso per l’inserimento di Sali, che in spaccata firma l’1-3. Domani, giovedì 30, , la squadra lascerà il ritiro di Fino del Monte attorno l’ora di pranzo. Nel pomeriggio, a Pinzolo, la gara con il Parma (fischio di inizio ore 17). Si informa inoltre che al seguente link si potranno acquistare i biglietti per assistere a Parma-Arezzo https://sport.ticketone.it/catalog/event-detail/it/53409/90600817/parma-calcio-1913-vs-ss-arezzo-ritivo-estivo-parma-calcio-1913. Il prezzo unico è 12€, è previsto l’ingresso gratuito per i bambini fino agli 8 anni in proporzione uno ad uno con gli adulti.