Calciomercato, operazioni in uscita

Il Pisa Sporting Club comunica di aver definito le seguenti trattative:
– Trasferimento a titolo temporaneo alla Società US Grosseto 1912 del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Tosi
– Trasferimento a titolo definitivo alla Società US Pergolettese 1932 del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Pavanello
– Trasferimento a titolo temporaneo alla Società Pistoiese FC del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicolas Giuliani
– Trasferimento a titolo temporaneo alla Società AC Prato del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Pucci
– Trasferimento a titolo temporaneo alla Società L’Aquila 1927 del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Luppichini
– Trasferimento a titolo temporaneo alla Società Piacenza Calcio 1919 del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Niccolò Mazzantini
– Trasferimento a titolo temporaneo alla Società Piacenza Calcio 1919 del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Bassanini
– Trasferimento a titolo temporaneo alla Società ASD Seravezza Pozzi Calcio del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daniel Battistella
– Risoluzione consensuale del rapporto contrattuale in essere col calciatore Andrea Beghetto
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