Francesco Simon Perrotta, ceduto a titolo definitivo alla Sambenedettese
S.S. Arezzo comunica di aver ceduto a titolo definitivo all’Unione sportiva Sambenedettese il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Francesco Simon Perrotta. Il club amaranto augura a Francesco le migliori fortune professionali per il prosieguo della propria carriera.
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