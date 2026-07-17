Morgex 2026, gli appuntamenti del weekend

Inizia il primo dei due weekend che il Pisa Sporting Club vivrà a Morgex teatro, per il secondo anno consecutivo, della fase di preparazione precampionato. E come ogni anno sono molte le iniziative dedicate ai tifosi che raggiungeranno la squadra in Valdigne (Valle d’Aosta).

Durante le sedute di allenamento e in occasione del primo test match ufficiale della stagione il Centro Sportivo Valdigne Mont Blanc sarà ovviamente il punto di riferimento principale. Sul campo i protagonisti saranno i Nerazzurri agli ordini di Paolo Bianco, all’esterno non mancheranno i punti di interesse: dalla FanZone Nerazzurra con giochi, divertimenti e musica, al punto di ristoro senza dimenticare poi il Pop-Up Store dove sarà possibile acquistare i prodotti ufficiali del Club e anche tutto il materiale della nuova linea esclusiva Preseason 2026.

Domani (sabato 18 luglio, ore 21.30), appuntamento a Morgex in Piazza Principe Tommaso per il tradizionale scambio di saluti con le autorità locali; sul palco una mini delegazione della squadra e della dirigenza nerazzurra.

Domenica, come detto, il primo test ufficiale dei nerazzurri che al Centro Sportivo del Valdigne Mont Blanc affronteranno in amichevole il Pavia: calcio d’inizio alle ore 18.00.

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