Lunedì 6 luglio riparte la preparazione dell’Arezzo

L’Arezzo si prepara a muovere i primi passi del nuovo percorso in Serie B con un periodo di lavoro al “Giusy Conti” di Rigutino prima della partenza per il ritiro estivo.

Lunedì 6 luglio: test atletici e primo allenamento

La squadra si ritroverà domani mattina al centro sportivo di Rigutino per sostenere i consueti test atletici di inizio stagione. Alle ore 14 saranno presentati, attraverso una conferenza stampa, i portieri Nunziante e Seculin. Sempre nel pomeriggio, alle 18, è in programma la prima seduta di allenamento agli ordini di mister Bucchi e del suo staff.

Settimana di lavoro ad Arezzo

Da lunedì 6 a venerdì 17 luglio, il gruppo amaranto rimarrà ad Arezzo per una fase di preparazione che alternerà lavoro atletico, sedute tecniche e primi test interni. Un periodo utile per ritrovare ritmo, integrare i nuovi arrivi e impostare le basi della stagione.

Sabato 18 luglio: partenza per Clusone

La squadra partirà in pullman sabato 18 luglio alla volta di Clusone, sede del ritiro estivo amaranto. Gli uomini di mister Bucchi soggiorneranno presso l’Hotel Libia. Il gruppo rimarrà in Val Seriana fino al 30 luglio, svolgendo allenamenti a Rovetta al campo sportivo “Marinoni”.

Amichevoli e programma dettagliato

Già definita l’amichevole con il Parma a Pinizolo (30 luglio), Il calendario delle amichevoli e gli appuntamenti aperti al pubblico verranno comunicati nei prossimi giorni.