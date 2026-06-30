La squadra bianconera comincerà la preparazione il prossimo 11 luglio
Prenderà il via sabato 11 luglio la preparazione estiva della Pianese in vista della stagione 2026/27. Per il settimo anno consecutivo, le zebrette svolgeranno il ritiro precampionato a Piancastagnaio, confermando la volontà di preparare l’annata tra le mura amiche.
Agli ordini di mister Andrea Zanchetta, la squadra si radunerà l’11 luglio. Le prime due giornate saranno dedicate ai test atletici, fondamentali per valutare la condizione fisica dei giocatori e impostare il lavoro delle settimane successive.
Il ritiro proseguirà poi per tutto il periodo estivo, accompagnando i bianconeri verso il primo impegno ufficiale della nuova stagione. L’esordio è infatti in programma il 16 agosto, quando la Pianese scenderà in campo nel primo turno della Coppa Italia Serie C.
(Ufficio Stampa US Pianese)
L’articolo Il ritiro estivo ancora a Piancastagnaio: Pianese al lavoro dall’11 luglio proviene da U.S. Pianese.