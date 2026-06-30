Campagna Abbonamenti 2026/27 – Aggiornamento sulla Prelazione e Vendita Libera

Alle 19 di oggi si è chiusa la prima fase di PRELAZIONE e di VENDITA LIBERA della Campagna Abbonamenti 2026/27 dell’Arezzo “Vai Cavalinho”.
Sono complessivamente 3.671 i tifosi che hanno scelto di rinnovare o acquistare la propria tessera, confermando ancora una volta il forte legame con i colori amaranto.
Dati di settore
Curva Sud: 2.440
Tribuna Laterale: 937
Tribuna Centrale: 294
Un risultato significativo, che testimonia la fiducia e la vicinanza della nostra tifoseria in vista della nuova stagione.
Vendita Libera – Modalità e Punti Vendita
Con la chiusura della prima fase, prosegue la VENDITA LIBERA, aperta a tutti i tifosi che desiderano abbonarsi per la stagione 2026/27.
Punti disponibili
Amaranto Store – Corso Italia 19/21/23
N.E. Valdichiana Hotel – Loc. Rigutino Est 183
(Aperto tutti i giorni dalle 14:00 alle 20:00)
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