Campagna Abbonamenti 2026/27 – Aggiornamento sulla Prelazione e Vendita Libera

Alle 19 di oggi si è chiusa la prima fase di PRELAZIONE e di VENDITA LIBERA della Campagna Abbonamenti 2026/27 dell’Arezzo “Vai Cavalinho”.

Sono complessivamente 3.671 i tifosi che hanno scelto di rinnovare o acquistare la propria tessera, confermando ancora una volta il forte legame con i colori amaranto.

Dati di settore

Curva Sud: 2.440

Tribuna Laterale: 937

Tribuna Centrale: 294

Un risultato significativo, che testimonia la fiducia e la vicinanza della nostra tifoseria in vista della nuova stagione.

Vendita Libera – Modalità e Punti Vendita

Con la chiusura della prima fase, prosegue la VENDITA LIBERA, aperta a tutti i tifosi che desiderano abbonarsi per la stagione 2026/27.

Punti disponibili

Amaranto Store – Corso Italia 19/21/23

N.E. Valdichiana Hotel – Loc. Rigutino Est 183

(Aperto tutti i giorni dalle 14:00 alle 20:00)

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