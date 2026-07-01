Andrea Seculin è un nuovo portiere dell’Arezzo

La S.S. Arezzo comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Andrea Seculin, portiere classe 1990, che ha sottoscritto con il club un contratto annuale valido per la stagione sportiva 2026/27. Estremo difensore di grande esperienza, Seculin ha collezionato oltre 140 presenze da professionista nei campionati italiani, vestendo in carriera le maglie di diverse società tra Serie A, B e C. Approdato al SudTirol e alla Fiorentina poi, ha maturato un percorso solido che lo ha portato anche a indossare la maglia della Nazionale Under 21 azzurra. Nella scorsa stagione ha fatto parte dell’organico della Reggiana. Seculin arriva ad Arezzo per mettere a disposizione della squadra la propria affidabilità, la sua struttura fisica e la maturità acquisita in anni di calcio professionistico.

La S.S. Arezzo dà il benvenuto ad Andrea e gli augura buon lavoro in amaranto.