La Pianese ha un nuovo portiere: Gianluca Astaldi è bianconero

L’estremo difensore classe 2006 affronterà a Piancastagnaio la sua prima stagione tra i grandi

La Pianese comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dal Parma, le prestazioni sportive del portiere Gianluca Maria Astaldi, che vestirà la maglia bianconera nella stagione 2026/27.

Nato a Roma, il giovane portiere classe 2006 cresce in alcuni dei più importanti settori giovanili italiani ed europei. Dopo le esperienze con il Vitória Guimarães e il Cagliari, nel 2023 approda al Parma, dove prosegue nel proprio percorso di crescita, mettendosi in evidenza prima con l’Under 18 e poi con la formazione Primavera.

Nella stagione 2024/25 colleziona 30 presenze, mantenendo la porta inviolata in 12 occasioni e contribuendo alla vittoria del campionato Primavera 2 da parte della formazione ducale. Nell’annata appena conclusa conferma il proprio percorso di crescita disputando 38 gare tra Primavera 1, Coppa Italia Primavera e playoff, facendo registrare 14 clean sheet e raggiungendo la finale scudetto contro la Fiorentina. Le sue prestazioni gli valgono anche le prime convocazioni con la prima squadra del Parma.

“Sono molto felice di essere arrivato alla Pianese – spiega il neo bianconero –, ho trovato un ambiente accogliente e motivato e non vedo l’ora di dare massimo per questa maglia. Mi aspetto una stagione intensa, in cui crescere insieme alla squadra e raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, dando sempre il massimo in ogni partita”.

La società bianconera rivolge a Gianluca un caloroso benvenuto e un grande in bocca al lupo e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni, personali e di squadra.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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