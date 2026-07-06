La S.S. Arezzo comunica di aver acquisito, con la formula del prestito secco, le prestazioni sportive di Marlon Mena Martínez, terzino destro classe 2006 proveniente dal Parma Calcio 1913. Nato a Langhirano, in provincia di Parma, e cresciuto nel vivaio crociato, Mena Martínez ha completato l’intero percorso nel settore giovanile del club emiliano fino alla Primavera, dove nell’ultima stagione ha collezionato presenze di rilievo e realizzato due reti. Alto 1,88, è un terzino moderno, fisico e strutturato. In possesso di doppia nazionalità italiana e dominicana, ha già esordito – in amichevole – con la nazionale maggiore della Repubblica Dominicana, confermando il riconoscimento internazionale del suo potenziale. Mena Martínez arriva ad Arezzo per proseguire il proprio percorso di crescita tecnica e caratteriale, portando con sé la solidità del vivaio del Parma e l’ambizione di un giovane che ha già iniziato a misurarsi con il calcio dei grandi. “Arrivo ad Arezzo con grande entusiasmo. Per me è un passo importante nel percorso di crescita e sono pronto a dare tutto per questa maglia. Voglio migliorare ogni giorno e mettere a disposizione della squadra le mie qualità”.
La S.S. Arezzo dà il benvenuto a Marlon e gli augura buon lavoro.
Marlon Mena Martínez è un nuovo giocatore dell’Arezzo
La S.S. Arezzo comunica di aver acquisito, con la formula del prestito secco, le prestazioni sportive di Marlon Mena Martínez, terzino destro classe 2006 proveniente dal Parma Calcio 1913. Nato a Langhirano, in provincia di Parma, e cresciuto nel vivaio crociato, Mena Martínez ha completato l’intero percorso nel settore giovanile del club emiliano fino alla Primavera, dove nell’ultima stagione ha collezionato presenze di rilievo e realizzato due reti. Alto 1,88, è un terzino moderno, fisico e strutturato. In possesso di doppia nazionalità italiana e dominicana, ha già esordito – in amichevole – con la nazionale maggiore della Repubblica Dominicana, confermando il riconoscimento internazionale del suo potenziale. Mena Martínez arriva ad Arezzo per proseguire il proprio percorso di crescita tecnica e caratteriale, portando con sé la solidità del vivaio del Parma e l’ambizione di un giovane che ha già iniziato a misurarsi con il calcio dei grandi. “Arrivo ad Arezzo con grande entusiasmo. Per me è un passo importante nel percorso di crescita e sono pronto a dare tutto per questa maglia. Voglio migliorare ogni giorno e mettere a disposizione della squadra le mie qualità”.