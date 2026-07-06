Primo giorno di lavoro per l’Arezzo

RIGUTINO – L’Arezzo ha aperto questa mattina il percorso di preparazione alla nuova stagione con una doppia seduta di lavoro al centro sportivo di Rigutino. Il gruppo si è ritrovato presto, inaugurando ufficialmente il cammino verso il campionato 2026/27. La mattinata è stata dedicata ai test di forza, utili per valutare i parametri fisici di base e impostare le prime linee di lavoro individuali. Nel pomeriggio, la squadra è tornata in campo per una seduta strutturata che ha previsto attivazione coordinativa, una serie di esercitazioni tecniche e, in chiusura, partitelle a tema per iniziare a ritrovare ritmo, intensità e principi di gioco. Domani, martedì 7 luglio, è in programma una nuova doppia seduta: al mattino il gruppo sosterrà i test sulla pista di atletica del centro “Tenti”, mentre nel pomeriggio la squadra tornerà a lavorare sul campo di Rigutino, proseguendo la fase iniziale della preparazione.