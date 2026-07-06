Carlo Maria Testa è un nuovo calciatore della Pianese

Le zebrette accolgono il centrocampista classe 2006 proveniente dalla Virtus Bergamo

Carlo Maria Testa è un nuovo giocatore della Pianese. La società bianconera è lieta di accogliere l’esterno classe 2006, che entrerà a far parte della rosa per la stagione 2026/27. Cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, con cui completa il proprio percorso fino alla formazione Under 18, Testa si affaccia al calcio dei grandi con la maglia della Virtus Ciserano Bergamo, in Serie D. Nella stagione 2024/25 colleziona 27 presenze e una rete, mentre nell’annata successiva conferma il proprio percorso di crescita disputando 31 partite e realizzando nuovamente un gol. Il calciatore si prepara adesso ad affrontare la sua prima esperienza tra i professionisti e sarà a disposizione di mister Zanchetta già a partire da sabato 11 luglio, giorno di inizio del ritiro.

“Sono davvero felice ed entusiasta di essere qui, arrivare alla Pianese – spiega il neo bianconero – è un passo importante per la mia carriera. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare sul campo, conoscere i nuovi compagni e mettermi a disposizione del mister. L’obiettivo è quello di crescere insieme alla squadra: sento che questo è il momento giusto per il mio percorso di maturazione. Ho una gran voglia di mettermi in gioco in una realtà che mi permetterà di evolvermi e far emergere tutto il mio potenziale”.

La società bianconera dà il benvenuto a Carlo e gli augura un’annata ricca di soddisfazioni.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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