Report allenamento – mercoledì 15 luglio

RIGUTINO – Giornata intensa per l’Arezzo, che ha proseguito la preparazione al centro sportivo Giusy Conti con una doppia seduta dal taglio tecnico‑tattico e con un buon livello di intensità. La squadra ha aperto il lavoro con una fase di attivazione fisica, utile a preparare il gruppo alla parte centrale dell’allenamento. A seguire, spazio a una esercitazione tecnica dedicata alla gestione del possesso e alla qualità del primo controllo, prima di passare alle esercitazioni a reparti, mirate a consolidare i meccanismi tra difesa, centrocampo e attacco. Nel pomeriggio gli amaranto sono tornati in campo con una fase di messa in azione, quindi una partita a tema ad alta intensità, utile per applicare i principi provati in mattinata. La seduta si è chiusa con una parte tattica e un blocco di lavoro metabolico, pensato per aumentare ritmo e continuità. Domani, giovedì 16 luglio, è in programma una sessione mattutina. Nel pomeriggio alle 18, test in famiglia a Rigutino. La partita sarà trasmessa in diretta da Amaranto Channel.