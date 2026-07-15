Serie BKT 2026/2027: curiosità e statistiche delle 20 squadre

In attesa di scoprire il calendario della Serie BKT 2026/2027, che sarà presentato mercoledì 22 luglio alle 18 nella splendida cornice del Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno, il nuovo campionato inizia già a raccontarsi attraverso numeri, record e curiosità.

Quella alle porte sarà la 95ª edizione della Serie BKT dalla nascita del torneo a girone unico (1929/30) e la 53ª disputata con il format a 20 squadre.

La Toscana sarà la regione più rappresentata, con quattro club ai nastri di partenza: Pisa, Carrarese, Arezzo ed Empoli. Seguono Veneto e Campania, entrambe con tre società: Hellas Verona, L.R. Vicenza e Padova da una parte; Avellino, Benevento e Juve Stabia dall’altra. Completano questo speciale podio Lombardia e Liguria, entrambe rappresentate da due squadre: Cremonese e Mantova per i lombardi, Sampdoria e Virtus Entella per i liguri.

Le premesse per vivere un’altra stagione ricca di emozioni non mancano. Si riparte dai 973 gol realizzati nella Serie BKT 2025/2026, per una media di 2,56 reti a partita: il secondo dato più alto delle ultime dieci stagioni (dal 2016/17), alle spalle soltanto del 2018/19, quando la media fu di 2,59 gol per gara.

Le curiosità e le statistiche delle 20 squadre della Serie BKT 2026/2027

AREZZO

L’Arezzo disputerà il suo 17° campionato di Serie BKT , tornando nella categoria dopo 19 anni : l’ultima partecipazione risale al 2006/07.

, tornando nella categoria dopo : l’ultima partecipazione risale al 2006/07. I toscani hanno perso (settembre 2005) e pareggiato (settembre 2006) le ultime due gare d’esordio in Serie BKT, entrambe contro il Mantova. L’ultimo successo alla prima giornata risale al settembre 2004 (3-1 contro il Catania).

ASCOLI

L’Ascoli torna in Serie BKT dopo due stagioni di assenza. Sarà la 28ª partecipazione al torneo cadetto.

al torneo cadetto. Dopo una serie di cinque esordi utili consecutivi tra il 2018 e il 2022 (3 vittorie e 2 pareggi), i marchigiani hanno perso l’ultimo debutto, nell’agosto 2023 contro il Cosenza.

AVELLINO

L’Avellino disputerà il suo 21° campionato di Serie BKT ; tra le squadre campane, soltanto la Salernitana (31) conta più partecipazioni.

; tra le squadre campane, soltanto la Salernitana (31) conta più partecipazioni. Negli ultimi quattro campionati di Serie BKT, gli irpini hanno vinto soltanto una volta all’esordio stagionale (2017), raccogliendo un pareggio e due sconfitte nelle altre tre occasioni.

BENEVENTO

Il Benevento torna in Serie BKT dopo tre stagioni e parteciperà a un campionato di B per la 6a volta nella sua storia, diventando la quinta squadra campana con più di cinque stagioni disputate in B, dopo Salernitana (31), Avellino (21 considerando anche l’edizione 2026/27), Napoli (12) e Juve Stabia (otto considerando l’edizione 2026/27).

nella sua storia, diventando la quinta squadra campana con più di cinque stagioni disputate in B, dopo Salernitana (31), Avellino (21 considerando anche l’edizione 2026/27), Napoli (12) e Juve Stabia (otto considerando l’edizione 2026/27). Dopo quattro esordi utili consecutivi (2 vittorie e 2 pareggi), le Streghe hanno perso il debutto più recente, nel 2022, contro il Cosenza (0-1).

CARRARESE

Quinta partecipazione alla Serie BKT e terza consecutiva per la squadra toscana, dopo quelle del 2024/25 e del 2025/26. In generale, le prime due le aveva disputate nelle stagioni 1946/47 e 1947/48.

alla Serie BKT e per la squadra toscana, dopo quelle del 2024/25 e del 2025/26. In generale, le prime due le aveva disputate nelle stagioni 1946/47 e 1947/48. La Carrarese non ha mai pareggiato la prima gara stagionale nelle quattro edizioni in Serie BKT: due vittorie e due sconfitte.

Nella regular season 2025/26, i giallazzurri sono stati la seconda squadra per numero di cross effettuati (913), dietro soltanto al Modena.

CATANZARO

Il Catanzaro prenderà parte al campionato di Serie BKT per la quarta stagione consecutiva (la 32ª in generale); era dal periodo tra il 1972/73 e il 1975/76 che la squadra calabrese non disputava quattro edizioni di fila nel torneo cadetto.

(la in generale); era dal periodo tra il 1972/73 e il 1975/76 che la squadra calabrese non disputava quattro edizioni di fila nel torneo cadetto. I giallorossi sono stati, con il Monza, una delle due squadre che hanno mandato in gol più giocatori differenti nella Serie BKT 2025/26: 20 ciascuna.

Nelle ultime 10 partecipazioni a un campionato di Serie BKT, il Catanzaro ha pareggiato ben otto volte il primo match stagionale disputato (1V, 1P).

CESENA

Nella stagione 2026/27, il Cesena disputerà per la 35ª volta il campionato di Serie BKT; tra le squadre dell’Emilia-Romagna, solo il Modena (alla 55ª partecipazione) e la Reggiana (37) vantano più edizioni dei bianconeri nel torneo cadetto.

il campionato di Serie BKT; tra le squadre dell’Emilia-Romagna, solo il Modena (alla 55ª partecipazione) e la Reggiana (37) vantano più edizioni dei bianconeri nel torneo cadetto. Nelle ultime sei partecipazioni alla Serie BKT, il Cesena è rimasto imbattuto cinque volte (4V, 1N) all’esordio stagionale nel torneo. In particolare, dopo Il 2-1 e il 3-1 contro Carrarese e Pescara nell’agosto 2024 e 2025, i romagnoli potrebbero inanellare un successo nel primo incontro del torneo per tre stagioni consecutive per la prima volta nella loro storia.

CREMONESE

La Cremonese parteciperà a un campionato di Serie BKT per la 34ª volta nella sua storia, la prima dal 2024/25, dopo una stagione nel massimo torneo. Tra le squadre lombarde, solo Brescia (66), Monza (41) e Como (37) contano più edizioni disputate nel torneo cadetto rispetto a quella grigiorossa.

nella sua storia, la prima dal 2024/25, dopo una stagione nel massimo torneo. Tra le squadre lombarde, solo Brescia (66), Monza (41) e Como (37) contano più edizioni disputate nel torneo cadetto rispetto a quella grigiorossa. Nelle sue ultime quattro partecipazioni al campionato cadetto, la Cremonese ha perso due volte il match d’esordio stagionale (1V, 1N), incluso il più recente nell’agosto 2024 (0-1 contro il Cosenza). I grigiorossi non perdono per due edizioni consecutive del torneo la gara inaugurale dal 1992-1996.

EMPOLI

Questa sarà la 24ª partecipazione dell’Empoli a un campionato di Serie BKT, la seconda di fila dopo quella del 2025/26. Tra le squadre toscane, soltanto il Pisa (prossima a disputare la 39ª) e il Livorno (27) ne contano di più.

partecipazione dell’Empoli a un campionato di Serie BKT, la seconda di fila dopo quella del 2025/26. Tra le squadre toscane, soltanto il Pisa (prossima a disputare la 39ª) e il Livorno (27) ne contano di più. L’Empoli è imbattuto nella prima partita stagionale in Serie BKT in ognuna delle ultime 12 partecipazioni, pareggiandone tre e vincendone nove, incluse le tre più recenti (2019, 2020 e 2025); nelle prime 11 invece, gli Azzurri avevano collezionato soltanto un successo (4N, 6P).

L’Empoli è stata la squadra che nella ‘regular season’ della Serie BKT 2025/26 ha segnato più gol di testa: 16.

HELLAS VERONA

Questa sarà la 54ª volta in cui l’Hellas Verona giocherà un campionato di Serie BKT, la prima dal 2018/19. Tra le squadre che disputeranno la competizione 2026/27, solo il Modena (alla 55ª partecipazione) ha preso parte più volte al torneo rispetto a quella scaligera.

volta in cui l’Hellas Verona giocherà un campionato di Serie BKT, la prima dal 2018/19. Tra le squadre che disputeranno la competizione 2026/27, solo il Modena (alla 55ª partecipazione) ha preso parte più volte al torneo rispetto a quella scaligera. Nelle ultime sei partecipazioni al campionato di Serie BKT, l’Hellas Verona ha perso solo una volta il primo match stagionale (nel 2011 contro il Pescara): due vittorie e tre pareggi completano il bilancio.

Dopo l’1-1 con il Padova nell’agosto 2018, l’Hellas Verona potrebbe pareggiare il primo match stagionale in Serie BKT in due partecipazioni di fila per la prima volta dal biennio 1992-1993, quando impattò al debutto con Reggiana e Ancona.

JUVE STABIA

La Juve Stabia prenderà parte a un campionato di Serie BKT per l’ 8ª volta nella sua storia, la terza di fila dopo il 2024/25 e il 2025/26; in generale, solo in un’occasione finora i campani avevano partecipato al torneo cadetto per tre edizioni consecutive: tra il 2011/12 e il 2013/14.

nella sua storia, la terza di fila dopo il 2024/25 e il 2025/26; in generale, solo in un’occasione finora i campani avevano partecipato al torneo cadetto per tre edizioni consecutive: tra il 2011/12 e il 2013/14. Dopo cinque sconfitte nel match d’esordio stagionale nei primi cinque campionati cadetti disputati, la Juve Stabia è rimasta imbattuta nei due successivi: 3-1 contro il Bari nell’agosto 2024 e 1-1 contro la Virtus Entella, nell’agosto 2025.

L.R. VICENZA

La prossima sarà la 38ª partecipazione a un campionato cadetto per il Vicenza, la prima dal 2021/22; tra le formazioni provenienti dal Veneto, solo Hellas Verona (prossima alla 54ª), Venezia (40) e Padova (prossima alla 40ª) contano più presenze in Serie BKT.

partecipazione a un campionato cadetto per il Vicenza, la prima dal 2021/22; tra le formazioni provenienti dal Veneto, solo Hellas Verona (prossima alla 54ª), Venezia (40) e Padova (prossima alla 40ª) contano più presenze in Serie BKT. Il Vicenza ha vinto il Girone A della Serie C 2025/26, con 89 punti e ben 20 di vantaggio sulla prima inseguitrice (l’Union Brescia, 69). Inoltre, considerando la regular season scorsa, la squadra veneta è stata quella con il secondo miglior attacco (69 reti, dietro alle 74 del Benevento).

I biancorossi hanno perso il match d’esordio stagionale in Serie BKT in ognuna delle tre precedenti partecipazioni, sempre senza segnare (2016, 2020, 2021); l’ultima vittoria nella gara inaugurale del torneo risale al 2015/16 (1-0 sul Modena).

MANTOVA

Il Mantova parteciperà al campionato della Serie BKT per la 17ª volta nella sua storia; inoltre, sarà la terza volta in cui i virgiliani disputeranno almeno tre stagioni di fila nel torneo cadetto, dopo il triennio 1968/69-1970/71 e il quinquennio 2005/06-2009/10.

nella sua storia; inoltre, sarà la terza volta in cui i virgiliani disputeranno almeno tre stagioni di fila nel torneo cadetto, dopo il triennio 1968/69-1970/71 e il quinquennio 2005/06-2009/10. Dopo avere collezionato quattro vittorie e cinque pareggi nel match d’esordio stagionale in Serie BKT nelle nove stagioni tra il 1969/70 e il 2024/25, il Mantova ha perso il più recente, nella scorsa edizione del torneo: 0-1 contro il Monza, nell’agosto 2025.

Il Mantova ha registrato una media di 393 passaggi riusciti a partita nella ‘regular season’ della Serie BKT 2025/26: un dato interessante in termini di produzione di gioco, inferiore soltanto a quello del Venezia (436), vincitore del campionato la passata stagione.

MODENA

La prossima sarà la 55ª partecipazione del Modena a un campionato di Serie BKT: record tra le squadre che prenderanno parte al torneo 2025/26.

partecipazione del Modena a un campionato di Serie BKT: record tra le squadre che prenderanno parte al torneo 2025/26. Gli emiliani hanno vinto due degli ultimi tre match (1P) al debutto stagionale in Serie BKT: tanti quanti nei 13 precedenti incontri di questo tipo (5N, 6P). In particolare, dopo il 2-0 sulla Sampdoria dell’agosto 2025, i canarini potrebbero inanellare un successo all’esordio del torneo per due stagioni consecutive per la prima volta dal periodo tra il 1975 e il 1986 (quattro in quel caso).

Il Modena è stato, con Monza e Virtus Entella, una delle tre squadre che hanno subito meno gol su azione nella ‘regular season’ della Serie BKT 2025/26: 22 ciascuna.

PADOVA

Questo sarà il 40° campionato del Padova in Serie BKT; la squadra veneta disputerà almeno due stagioni di fila nel torneo cadetto per la prima volta dal periodo tra il 2009/10 e il 2013/14.

campionato del Padova in Serie BKT; la squadra veneta disputerà almeno due stagioni di fila nel torneo cadetto per la prima volta dal periodo tra il 2009/10 e il 2013/14. Il Padova non ha vinto al debutto stagionale in Serie BKT in nessuna delle ultime sei edizioni disputate (4N, 2P); l’ultimo successo dei biancorossi nel primo incontro di un torneo cadetto risale all’agosto 2009 (1-0 contro il Modena).

Il Padova è la squadra che ha segnato più gol in percentuale su calcio d’angolo nella ‘regular season’ della Serie BKT 2025/26: 28% (11/39).

PALERMO

Quella del 2026/27 sarà la 48ª stagione del Palermo in Serie BKT; tra le squadre che prenderanno parte al prossimo campionato cadetto, solo Modena (prossima alla 55ª) e Hellas Verona (prossima alla 54ª) contano più partecipazioni al torneo.

stagione del Palermo in Serie BKT; tra le squadre che prenderanno parte al prossimo campionato cadetto, solo Modena (prossima alla 55ª) e Hellas Verona (prossima alla 54ª) contano più partecipazioni al torneo. I rosanero sono la squadra che ha pareggiato più partite (23) all’esordio stagionale in Serie BKT, ma dopo il 2-1 sulla Reggiana dell’agosto 2025 i siciliani potrebbero centrare due successi di fila in questo tipo di incontri per la prima volta dai tre tra il 1960 e il 1964.

Il Palermo è stata, inoltre, la squadra che ha collezionato più ‘clean sheet’ nella ‘regular season’ della Serie BKT 2025/26: 17.

PISA

La prossima sarà la 39ª partecipazione del Pisa a un campionato di Serie BKT – la prima dal 2024/25, dopo una stagione in Serie A – più di 10 rispetto a qualsiasi altra formazione proveniente dalla Toscana.

partecipazione del Pisa a un campionato di Serie BKT – la prima dal 2024/25, dopo una stagione in Serie A – più di 10 rispetto a qualsiasi altra formazione proveniente dalla Toscana. Nelle ultime cinque partecipazioni a un campionato di Serie BKT, il Pisa non ha mai ripetuto lo stesso risultato in due stagioni di fila nel match d’esordio, collezionando due vittorie due pareggi e una sconfitta. Nel più recente degli incontri inaugurali nel torneo (agosto 2024) è arrivato un pareggio per 2-2 con lo Spezia.

Il Pisa è la squadra che ha segnato più reti in percentuale su sviluppi di calcio piazzato durante la passata stagione: il 54%, ovvero 14 su 26.

SAMPDORIA

La prossima sarà la 15ª partecipazione della Sampdoria a un campionato di Serie BKT, la quarta consecutiva; era dal periodo tra il 1999/00 e il 2002/03 che i blucerchiati non disputavano quattro edizioni di fila della competizione (quattro in quel caso).

partecipazione della Sampdoria a un campionato di Serie BKT, la quarta consecutiva; era dal periodo tra il 1999/00 e il 2002/03 che i blucerchiati non disputavano quattro edizioni di fila della competizione (quattro in quel caso). I blucerchiati hanno perso al debutto nello scorso campionato cadetto (0-2 contro il Modena) e finora non hanno mai rimediato un ko nella gara inaugurale nel torneo per due stagioni di fila.

La Sampdoria è stata la squadra che nella Serie BKT 2025/26 ha segnato meno gol sia in generale (35) che nel corso dei primi tempi: nove.

SÜDTIROL

Questa sarà la quinta partecipazione alla Serie BKT per il Südtirol, record tra le squadre del Trentino-Alto Adige. Inoltre, gli altoatesini sono soltanto una delle tre squadre, con Modena e Palermo, che prenderanno parte a ciascuna delle ultime cinque stagioni del torneo cadetto (2022/23-2026/27).

partecipazione alla Serie BKT per il Südtirol, record tra le squadre del Trentino-Alto Adige. Inoltre, gli altoatesini sono soltanto una delle tre squadre, con Modena e Palermo, che prenderanno parte a ciascuna delle ultime cinque stagioni del torneo cadetto (2022/23-2026/27). Il Südtirol ha pareggiato due delle quattro gare all’esordio stagionale in Serie BKT, inclusa quella dell’agosto 2025 con il Catanzaro – completano il quadro una vittoria e una sconfitta.

I tirolesi sono la squadra che nella Serie BKT 2025/26 ha registrato la più alta percentuale di cross su azione riusciti: 25%. In termini assoluti, nessuna formazione ne ha completati di più: 153 come Palermo, Carrarese e Modena.

V. ENTELLA

La Virtus Entella parteciperà al campionato di Serie BKT per l’ ottava volta nella sua storia e disputerà il torneo in due edizioni di fila per la prima volta dal biennio 2019-2021.

nella sua storia e disputerà il torneo in due edizioni di fila per la prima volta dal biennio 2019-2021. La squadra ligure è rimasta imbattuta nel primo match stagionale in Serie BKT in ognuna delle ultime tre partecipazioni: una vittoria nel 2019 e due pareggi nelle due annate successive (2020 e 2025).

I biancocelesti sono stati la squadra che ha raccolto più punti in casa in percentuale nella regular season della Serie BKT 2025/26: l’81% (34/42).

Link: https://www.legab.it/news/serie-bkt-2026-2027-curiosita-e-statistiche-delle-20-squadre