Settore giovanile: presentato il progetto SS Arezzo Network

AREZZO – Nel pomeriggio, allo stadio “Città di Arezzo”, la società amaranto ha presentato ufficialmente il SS Arezzo Network, il nuovo progetto di affiliazione territoriale pensato per creare una rete qualificata di società dilettantistiche e scuole calcio del territorio. Un’iniziativa che nasce con l’obiettivo di elevare il livello del calcio giovanile, offrendo strumenti concreti di crescita tecnica, organizzativa e metodologica. Durante l’incontro, la dirigenza ha illustrato la filosofia del progetto: costruire una rete di club che condividano visione, professionalità e un percorso comune di sviluppo. Il Network vuole rispondere alle difficoltà che molte realtà dilettantistiche affrontano — dal calo degli iscritti alla mancanza di percorsi formativi strutturati — proponendo un modello moderno, sostenibile e orientato alla valorizzazione dei giovani. Il progetto si fonda su quattro pilastri: il Metodo Arezzo, con linee guida tecniche e schede di lavoro; la visibilità del brand, grazie a materiali ufficiali e contenuti dedicati; il monitoraggio e scouting dei profili più interessanti; il supporto organizzativo e marketing, per rafforzare immagine e attrattività delle società affiliate.

Tre i livelli di affiliazione previsti:

Base – Club Partner, pensato per l’ingresso nel network;

Premium – Academy Partner, con contenuti avanzati e visite tecniche;

Elite – Territory Hub, riservato a poche società selezionate come punti di riferimento territoriali.

La conferenza ha evidenziato anche i benefici del progetto: maggiore credibilità sul territorio, incremento delle iscrizioni, appeal commerciale, formazione continua per tecnici e dirigenti, esperienze esclusive per i ragazzi e un percorso di scouting strutturato. È stato inoltre ribadito che il Network non promette provini o tesseramenti automatici: ogni opportunità nasce dal merito e dalla crescita reale dei giovani. Con il SS Arezzo Network, il club amaranto consolida il proprio ruolo nel territorio, costruendo una rete che valorizza competenze, talenti e identità, con l’obiettivo di far crescere insieme tutto il movimento giovanile.