Al via le iscrizioni della Scuola Calcio bianconera per la stagione 2026/27

Si apriranno martedì 21 luglio le iscrizioni alla Scuola Calcio della Pianese per la stagione sportiva 2026/27. Sarà possibile iscriversi ogni sera presso gli uffici della società, dalle ore 18:00 alle ore 19:30.

La Scuola Calcio è aperta a tutte le bambine e a tutti i bambini nati tra il 2014 e il 2021.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare i responsabili:

Contatti:

Simone Fantozzi, responsabile Scuola Calcio: 392 9727847

Mauro Bicocchi, responsabile Settore Giovanile: 329 9026472

(Ufficio Stampa US Pianese)

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