Morgex 2026, i convocati per il ritiro

Il Pisa Sporting Club ha raggiunto la Valle d’Aosta e precisamente il Relais Mont Blanc Hotel & Spa di La Salle per iniziare la fase di preparazione al prossimo Campionato di Serie A che per il secondo anno consecutivo si svolgerà a Morgex dal 15 al 27 luglio 2026.

Nel pomeriggio il primo allenamento sul campo del Centro Sportivo del Valdigne Mont Blanc che ospiterà tutte le sedute dei Nerazzurri, sempre effettuate a porte aperte. Nei prossimi giorni sarà comunicato il programma completo degli allenamenti che, in ogni caso, avranno come orario d’inizio le ore 10.00 al mattino e le ore 17.00 nel pomeriggio.

Questi i Test-Match già programmati:

– Domenica 19 luglio . Pisa-Pavia (ore 18.00)

– Sabato 25 luglio . Pisa-Juventus NG (ore 18.00)

– Domenica 26 luglio . Pisa-Pro Vercelli (ore 18.00)

Questo lo Staff Tecnico del Pisa Sporting Club guidato da Paolo Bianco :

Allenatore II° . Filippo Pensalfini

Collaboratore Tecnico. Salvatore Bruno

Preparatore Portieri. Maurizio Pugliesi, Valerio Fabbriciani

Preparatore Atletico. Stefano Tapparelli, Edoardo Pollastrini, Lorenzo Ferrari

Match Analyst. Mirko Barbero, Francesco Ciulli.

E infine, ecco l’elenco dei calciatori convocati:

Portieri. Tommaso Guizzo (2009), Leonardo Loria (1999), Adrian Semper (1998), Ante Vukovic (2004).

Difensori. Rosen Bozhinov (2005), Arturo Calabresi (1996), Simone Canestrelli (2000), Antonio Caracciolo (1990), Niccolò Conti (2008), Mateus Lusuardi (2004), Jeremy Mbambi (2008), Andrea Primasso (2005), Motiejus Sapola (2006).

Centrocampisti. Samuele Angori (2003), Brando Bettazzi (2007), Mert Durmush (2005), Tomas Esteves (2002), Jacopo Frosali (2006), Malthe Hojholt (2001), Giuseppe Leone (2001), Mehdi Leris (1998), Felipe Loyola (2000), Giacomo Maucci (2007), Gabriele Piccinini (2001), Idrissa Tourè (1998), Isak Vural (2006).

Attaccanti. Louis Buffon (2007), Rafiu Durosinmi (2003), Tommaso Marras (2004), Henrik Meister (2003), Stefano Moreo (1993), Filip Stojilkovic (2000), Matteo Tramoni (2000).

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