Termina 9-0 la prima amichevole contro la Rappresentativa Locale

RIGUTINO – L’Arezzo ha proseguito oggi la preparazione al centro sportivo di Rigutino con una giornata intensa, scandita da lavoro atletico al mattino e dalla prima uscita stagionale nel pomeriggio. La squadra ha aperto la giornata con esercizi di attivazione, seguiti da un blocco dedicato a rapidità e psicocinetica.

A chiudere la sessione, una fase di lavoro tecnico‑tattico orientata ai primi principi collettivi della nuova stagione.

Prima amichevole stagionale

Nel pomeriggio gli amaranto sono scesi in campo per la prima partita dell’anno contro la Rappresentativa Locale. Il test ha offerto buone indicazioni, con diversi spunti individuali di rilievo. Pietro Cianci, autore di una tripletta nella prima frazione e Capello nella ripresa (doppietta). La gara si è aperta con il gol di Guccione, che ha firmato una conclusione potente dal limite dell’area. Nella ripresa è arrivata anche la rete del difensore Illanes, bravo a inserirsi e finalizzare. Domani, domenica 12 luglio, la squadra osserverà una giornata di riposo. Lunedì è previsto un doppio allenamento al centro sportivo di Rigutino.

Di seguito il tabellino:

AREZZO-RAPPRESENTATIVA LOCALE 9-0

Reti: 3’Guccione (A), 13’Cianci (A), 22’Cianci (A), 46’Cianci (A), 7’st Illanes (A), 12’st Gigli (A), 16’st Tavernelli (A), 31’st Capello (A), 35’st Capello

PRIMO TEMPO

AREZZO: Nunziante; Martinez, Gilli, Chiosa, De Col; Eklu, Guccione, Manes (30’pt Perrotta); Arena, Cianci, Djamanca. All.Bucchi

RAPPRESENTATIVA LOC.: Bulgarelli (38’Giorni Gia.); Ubaldi, Polvani, Gisti, Orlandini, Giorni Gio., Talladira (35’Cirignoni), Torzoni, Galassi, Allushaj, Romanelli. All.Kushtaj-Riccardo

SECONDO TEMPO

AREZZO: Seculin (35’st Sorban); Renzi, Illanes, Gigli (35’st Casarosa), Tito; Ferrara (35’st Moreschini), Viviani, Ionita; Cortesi, Capello, Tavernelli. All.Bucchi

RAPPRESENTATIVA LOC.: Giorni; Borgogni (32’st Cecci), Cecci (16’st Orlandini), Giorni Gio, Ubaldi; Sobhy (16’st Allushaj), Lomarini, Cirignoni, Vichi; Mori (16’st Polvani), Cangi. All.Kushtaj-Riccardo

Arbitro: Tavassi

Assistenti: Longobardi-Materozzi

NOTE: Spettatori 400 circa.