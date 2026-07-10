Il 9 luglio di Fabio Grosso è il suo giorno perfetto. Intanto ricorda – a distanza di 20 anni – il gol decisivo messo a segno dal difensore azzurro nella kermesse adrenalinica dei calci di rigore della finale dei campionati del mondo in Germania contro la Francia. E proprio mentre ripensava a quei momenti con il sorriso generato dai piacevoli ricordi che scorrevano nella sua mente è arrivata anche la presentazione ufficiale come allenatore della Fiorentina, che vuole rinascere dopo una stagione che definire difficile e amara è un pallido eufemismo. Vale la pena ricordare che il primo successo da allenatore di Fabio Grosso è stato timbrato proprio allo stadio dei Pini-Torquato Bresciani di Viareggio nel 2016 – quindi dieci anni fa, anche questa una cifra tonda come i venti dal mondiale tedesco – quando alla guida della formazione Primavera della Juventus, vinse la Coppa Carnevale-Viareggio Cup, superando nella finale per 3-2 la rivelazione Palermo.

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